Avis aux médias - Séances d'information technique de la Garde côtière canadienne sur les opérations hivernales de déglaçage

Westinghouse Electric Company a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat avec la centrale nucléaire de Kozlodouy en Bulgarie, pour migrer ses systèmes actuels d'informations et de contrôle (I&C) basés sur la plateforme Ovationtm des unités 5 et 6...

La Garde côtière canadienne présentera aux médias des séances d'information technique sur le début des opérations hivernales de déglaçage dans la région des Grands Lacs, et le long du fleuve Saint-Laurent. Des représentants de la Garde côtière seront...

La division Grid Solutions de GE Renewable Energy a remporté un projet de plusieurs millions de dollars pour la conception, la fourniture, la construction et la mise en service de sous-stations éoliennes onshore et offshore pour le parc éolien...