Forums citoyens et professionnels de la Commission Laurent : la FFARIQ invite les citoyens à se faire entendre

QUÉBEC, le 17 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) encourage les citoyens à prendre la parole, à l'occasion des 42 forums mis sur pied par la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ), connue sous le nom de la Commission Laurent, pour laquelle une tournée provinciale a débuté le 14 janvier dernier.

« J'invite les Québécois à participer à l'un ou l'autre des forums. Réfléchissons ensemble, prononcez-vous sur les enjeux et les défis entourant les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Ce sont les expériences de vie de chacun qui alimentent cette réflexion collective et inclusive qui est nécessaire pour trouver des solutions », affirme Geneviève Rioux, présidente de la FFARIQ. La FFARIQ convie donc les familles d'accueil, les parents, les jeunes adultes ayant côtoyé ou non la Direction de la protection de la jeunesse et toutes personnes pouvant apporter des pistes de réflexion à faire partie de la solution.

En compagnie d'une trentaine de familles d'accueil, Mme Rioux souligne avoir elle-même participé au forum organisé à Drummondville, le 15 janvier dernier. « Au gré des échanges en petits groupes et des plénières, j'ai constaté à quel point les participants sont sensibles à la question de la protection de la jeunesse et à l'avenir des enfants du Québec. Je tiens à souligner l'accueil chaleureux et l'écoute des membres de la Commission. Je reste persuadée qu'ensemble, nous avons le pouvoir et le devoir d'assurer leur bien-être en respectant leurs intérêts », ajoute Mme Rioux.

Par la voix de ses représentants régionaux et des familles d'accueil qu'elle représente, la FFARIQ entend être présente aux différents forums tenus au sein des 17 régions visitées par les commissaires de la CSDEPJ.

À propos de la FFARIQ

La FFARIQ a vu le jour il y a plus de 45 ans. Elle se porte à la défense des droits et intérêts des ressources d'accueil à l'enfance, les supporte dans leur engagement auprès des jeunes, travaille à améliorer leurs conditions d'exercice et valorise le partenariat entre eux et les établissements. Depuis 2009, la FFARIQ est devenue une association de ressources autorisée à négocier une entente collective, laquelle a été signée en août 2012. Sa mission première consiste donc à représenter les ressources d'accueil, assurer le respect de l'entente collective, former et informer les ressources, et promouvoir leur travail auprès des établissements et du grand public. La valeur prioritaire et fondamentale de la FFARIQ est le bien-être accru des enfants placés dans des ressources d'accueil stables et engagées.

