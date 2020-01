Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée Raoul Wallenberg





OTTAWA, le 17 janv. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée Raoul Wallenberg :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage à Raoul Wallenberg, un diplomate suédois affecté à Budapest dans les années 1940 qui a risqué sa vie pour sauver des dizaines de milliers de Juifs hongrois de la persécution et de la mort durant l'Holocauste.

« M. Wallenberg était un héros et un humaniste qui a déployé des efforts importants pour sauver plus de Juifs des horreurs du régime nazi que n'importe quel autre individu, organisation ou gouvernement. Homme d'une bravoure et d'un courage extraordinaires, il n'a ménagé aucun effort afin de leur fournir des passeports spéciaux, appelés Schutz-Passes, pour les protéger. Ils ont ainsi échappé à la déportation vers les camps de concentration. M. Wallenberg a également mis sur pied un réseau de refuges opérant sous la protection du drapeau suédois pour abriter les Juifs fuyant la persécution.

« Tragiquement, M. Wallenberg est disparu après avoir été capturé par les forces soviétiques peu avant la fin de la guerre. Nous ne connaissons pas le sort qu'il a subi, mais son héritage reste bien vivant aujourd'hui. En l'honneur de son héroïsme, d'innombrables prix, monuments, institutions et campagnes antiracistes portent maintenant son nom. De plus, en 1985, le Canada a fait de lui son tout premier citoyen honoraire.

« Aujourd'hui, j'encourage tous les Canadiens à s'inspirer du remarquable M. Wallenberg. C'est inacceptable qu'encore aujourd'hui, les communautés juives au Canada et à travers le monde continuent d'être la cible d'actes antisémites. Nous devons toujours nous dresser contre la haine et le racisme. Avec de la compassion et du courage, nous avons tous le pouvoir de changer la vie de ceux qui nous entourent. »

