Thales est l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens





Thales a été désigné comme l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens en 2020

Ce prix est décerné aux entreprises du Canada qui offrent les meilleurs milieux de travail aux jeunes débutant leur carrière. Les avantages offerts, notamment les programmes coopératifs, les occasions de mentorat et la formation, font l'objet d'une évaluation dans le cadre du concours annuel auquel cette entreprise participe.

OTTAWA, 17 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Thales est reconnu comme l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens en 2020. Depuis 2002, le concours Canada's Top 100 Employers est organisé afin de sélectionner les entreprises du Canada qui offrent les meilleurs environnements de travail aux jeunes débutant à peine leur carrière.

Conçu dans le but de servir de ressource utile pour les jeunes diplômés à la recherche d'un emploi correspondant à leurs attentes, le prix Meilleurs employeurs pour les jeunes canadiens est décerné sur la base du leadership dont font preuve les entreprises en attirant et en retenant les jeunes travailleurs.

Thales Canada a été ajouté à la liste des concurrents de cette année en raison de sa volonté ferme d'attirer une main-d'oeuvre talentueuse et diversifiée, répondant aux besoins de ses clients. Pour ce faire, Thales investit dans la prochaine génération de talents, grâce à de solides opportunités de coopération et de stages, des initiatives de recrutement au niveau d'entrée, des avantages sociaux et des conditions de travail flexibles, ainsi qu'au perfectionnement professionnel continu et aux programmes de mentorat et de formation offerts à tous les employés.

«?Thales Canada combine des expertises aussi diverses qu'uniques afin d'aider ses clients à prendre des décisions rapides et efficaces grâce à ses solutions de haute technologie. Notre réussite repose sur l'attraction et le recrutement de jeunes et divers talents. L'énergie, les compétences et les nouvelles perspectives que nos jeunes employés mettent au profit de l'entreprise nous permettent de bousculer nos habitudes et de stimuler l'innovation dans l'ensemble du pays.?»

? Mark Halinaty, président et directeur général, Thales Canada.

En plus de recruter et d'encourager les jeunes, l'entreprise Thales est déterminée à renforcer sa position de leader sur le marché, en mettant sur pied une meilleure politique de recrutement, privilégiant la diversité et l'inclusion. Thales Canada est l'un des membres fondateurs du Prix pour le leadership dans l'industrie canadienne , qui au cours de l'exercice 2019 - 2020 offrira à dix femmes inscrites à des programmes de STIM un stage entièrement rémunéré, une bourse sous forme d'argent comptant, un mentorat de direction et la possibilité de travailler après avoir terminé leur programme avec succès.

Cliquez ici pour en apprendre plus sur la raison pour laquelle Thales Canada a été désigné comme l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes.

Cliquez ici pour accéder à la page Carrières de Thales afin de connaître les postes actuellement disponibles.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui façonne aujourd'hui le monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses clients dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace, du transport, de l'identité et sécurité numériques, et de la défense. Comptant 80?000 employés répartis dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros en 2018 (sur une base pro forma intégrant Gemalto).

Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, big data, intelligence artificielle et cyber sécurité ? technologies au coeur des moments décisifs des entreprises, des organisations et des États.

À propos de Thales Canada

Chef de file canadien en recherche et technologie, Thales Canada allie plus de 50 ans d'expérience et le talent de plus de 2?300 personnes qualifiées d'un océan à l'autre. Générant un chiffre d'affaires de plus de 850 millions de dollars, Thales Canada offre des capacités de pointe dans les secteurs du transport ferroviaire urbain, de l'aviation civile, de la défense, de l'identité et de la sécurité digitales, répondant ainsi aux besoins et aux conditions les plus complexes de ses clients dans tous les environnements d'exploitation.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LA PRESSE VEUILLEZ CONSULTER Samara Ben-Reuven

Thales Canada, Relations médias

Tél. : 613 355-3536

samara.ben-reuven@ca.thalesgroup.com Thales Canada

Groupe Thales

Communiqué envoyé le 17 janvier 2020 à 09:05 et diffusé par :