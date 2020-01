/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre de la Santé sera à Calgary/

Comme l'ensemble de la population du Québec, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale est ébranlé par le premier homicide conjugal de l'année qui prive six enfants de leur mère. « Toutes nos pensées vont vers eux et vers...

La cybersécurité, l'interopérabilité et l'autonomisation des patients sont des préoccupations majeures dans le secteur européen de la santé, selon la dernière « Enquête européenne annuelle 2019 sur la santé en ligne » dans le cadre de laquelle plus...