/R E P R I S E -- Avis aux médias - 80 jeunes Montréalaises et Montréalais investissent l'hôtel de ville de Montréal pour la 33e simulation de conseil municipal du Jeune Conseil de Montréal/





MONTRÉAL, le 16 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La responsable de la démocratie et de l'expérience citoyenne au comité exécutif, Émilie Thuillier, et la conseillère associée à l'urbanisme et à la mobilité, Sophie Mauzerolle, invitent les représentants des médias à assister à la 33e simulation de conseil municipal du Jeune Conseil de Montréal.

Il s'agit d'une occasion unique d'entendre l'opinion des jeunes sur des dossiers d'actualité et d'assister à des débats qui alimenteront la réflexion des citoyennes, des citoyens et des personnes élues. Les médias sont invités à assister aux débats pour une prise d'images le samedi 18 janvier et le dimanche 19 janvier de 9 h à 17 h. Les membres du Jeune Conseil de Montréal seront alors disponibles pour des entrevues.

Dates : 18 et 19 janvier 2020



Heure : 9 h à 17 h



Lieu : Salle du conseil municipal

Hôtel de ville de Montréal (édifice Lucien-Saulnier)

155, rue Notre-Dame Est

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 17 janvier 2020 à 07:00 et diffusé par :