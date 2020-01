La médiation culturelle au Québec «?sous la loupe?»





600 000 $ pour le lancement d'un Observatoire des médiations culturelles, une première dans la province

MONTRÉAL, le 17 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Une équipe de chercheurs et d'acteurs clés du milieu culturel lancent le premier Observatoire des médiations culturelles (OMEC), le plus grand regroupement qui se spécialise sur les liens entre la culture et ses publics. L'Observatoire a pour objectif d'approfondir les connaissances relatives aux pratiques de médiation culturelle et à leurs enjeux sociopolitiques.

«?Nous avons choisi le terme "observatoire" avec l'idée d'étudier et d'accompagner l'évolution des pratiques. Il existe aujourd'hui une grande diversité de médiations culturelles, par exemple en milieu artistique, en éducation, ou en santé. Il s'agit d'inclure des publics qui habituellement ont peu accès à l'offre culturelle », lance Nathalie Casemajor, professeure à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), qui est la codirectrice scientifique de l'Observatoire. « Ce rapprochement entre des secteurs traditionnellement éloignés résonne avec la nouvelle politique culturelle du Québec qui met l'accent sur la participation et l'expression culturelles des citoyens. »

«?La spécificité d'une telle plateforme de recherche est d'unir des organisations terrain développant des approches d'intervention socioculturelle avec des équipes de chercheurs universitaires spécialisés sur ces questions. Voilà pourquoi nous sommes heureux de fédérer des partenaires ayant façonné les pratiques de médiation culturelle au Québec, dont notamment Culture pour tous, la Ville de Vaudreuil-Dorion et la Cellule régionale d'innovation en médiation culturelle attachée à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean », ajoute William-Jacomo Beauchemin, médiateur et chercheur à Exeko, un organisme montréalais d'innovation sociale, qui est à la codirection de l'Observatoire pour cette année.

L'équipe rassemble à ce titre quatre partenaires de terrain :Culture pour tous, Exeko, la Ville de Vaudreuil-Dorion et Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean qui coordonne une Cellule régionale d'innovation en médiation culturelle. Elle comprend également six établissements de recherche et d'enseignement à Montréal et en région : l'INRS, l'UQÀM, l'UQAC, l'UQTR, l'UQO et le Cégep de Saint-Laurent. L'OMEC collabore également avec la Ville de Montréal et le centre Artenso en art et engagement social.

La reconnaissance d'une nouvelle avenue d'intervention

L'Observatoire a reçu une subvention de 600?000 dollars des Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) sur une période de quatre ans. Ce montant va lui permettre de se déployer comme une plateforme de recherche, mais aussi de transfert et de mobilisation des connaissances.

Un des aspects novateurs de ce projet est d'élargir la notion de médiation culturelle, en y comprenant à la fois les pratiques visant à nouer de nouveaux liens avec différents publics d'organisations culturelles, des initiatives d'art engagé et communautaire réalisées dans des relations de proximité, de nouvelles formes d'intervention culturelle numériques ou territoriales, comme les stratégies émergentes d'action interculturelles.

L'équipe composée d'une trentaine de chercheurs, de partenaires et d'étudiants, se positionne aujourd'hui comme le principal pôle de recherche sur la médiation culturelle au Québec et comme un chef de file de la recherche sur ce sujet dans le monde francophone.

AVIS AUX JOURNALISTES : les chercheurs(ses) et les professionnels(les) du milieu culturel sont disponibles pour des entrevues sur demande.

Soirée de lancement de l'OMEC ouverte à tou·te·s, ce vendredi 17 janvier de 16 h à 18 h au Centre PHI (407 Rue Saint-Pierre, Montréal). L'équipe présentera l'Observatoire, sa programmation et les projets soutenus.

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

