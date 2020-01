Canada Goose lance une collection de vêtements sur mesure dans le cadre du projet Atigi, laquelle met en vedette 18 designers inuits





Un programme d'entrepreneuriat social élargi qui fait briller des designers inuits à l'échelle mondiale



TORONTO, le 17 janv. 2020 /CNW/ - Canada Goose (NYSE: GOOS) (TSX: GOOS) a lancé sa toute nouvelle collection dans le cadre du projet Atigi, un programme d'entrepreneuriat social mettant de l'avant des parkas faits à la main par des designers inuits d'Inuit Nunangat, dans le nord du Canada. Créé en 2019, le projet Atigi célèbre l'expertise et la riche tradition artisanale ayant permis aux Inuits de vivre dans des conditions climatiques extrêmes.

Forte du succès et de l'effet de la première collection, la collection élargie du projet Atigi de cette année comprend 90 pièces sur mesure, créées par 18 designers inuits issus de 12 communautés d'Inuit Nunangat. En partenariat avec l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), Canada Goose a demandé à chacun de ces designers talentueux de créer une collection de cinq manteaux qui représente leur héritage, leurs communautés et leur savoir-faire artisanal. La collection met en valeur la riche tradition artisanale du Nord, et tous les designers ont confectionné des vêtements qui allient beauté et fonctionnalité.

« Le projet Atigi a vu le jour dans le Nord. Les vêtements du projet sont l'oeuvre de gens de la région et conviennent à la vie nordique, a déclaré Dani Reiss, président et chef de la direction de Canada Goose. Nous tirons parti de notre plateforme mondiale pour présenter le savoir-faire inuit à travers le monde et pour créer des possibilités d'entrepreneuriat social dans les communautés qui nous inspirent. Lorsque vous achetez un parka du projet Atigi, vous redonnez aux gens qui l'ont fabriqué et à leur région. »

Les recettes provenant de la vente des vêtements de la collection du projet Atigi, qui devraient être deux fois plus importantes que celles de l'année dernière, seront versées aux communautés inuites du Canada par l'intermédiaire de l'ITK, l'organisation nationale qui représente les Inuits et qui collabore avec les quatre régions d'Inuit Nunangat. Par l'intermédiaire de l'ITK, les recettes de la collection de l'année dernière ont permis de financer l'apprentissage autodirigé, l'emploi et les programmes de préservation culturelle des Inuits.

« Le soutien de la communauté et sa réponse suite à sa participation au projet Atigi ont été incroyables. Faire partie de ce projet pour une deuxième année m'a permis de présenter mes créations au monde entier, tout en mettant en lumière nos décennies de tradition et de savoir-faire artisanal », a indiqué Eileena Arragutainaq, designer du projet Atigi et entrepreneure de Sanikiluaq, au Nunavut.

La collection 2020 du projet Atigi, qui comprend des modèles pour hommes et pour femmes, sera exposée dans certains magasins Canada Goose de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Les vêtements de la collection pourront être achetés en ligne sur le site canadagoose.com ou en envoyant un courriel à l'adresse projectatigi@canadagoose.com à compter du 23 janvier 2020.

À propos de Canada Goose Inc.

Né dans un petit entrepôt de Toronto en 1957, Canada Goose est aujourd'hui l'un des plus importants fabricants mondiaux de vêtements de performance haut de gamme. Chaque collection répond aux exigences extrêmes de l'Arctique et s'inspire d'une innovation incessante et d'un savoir-faire sans compromis. Des endroits les plus froids sur Terre aux capitales mondiales de la mode, les gens sont fiers de porter des produits Canada Goose. Canada Goose compte plus de 5 000 employés à l'échelle mondiale et est un chef de file reconnu pour son engagement envers la fabrication au Canada. De plus, Canada Goose collabore depuis longtemps avec Polar Bears International. Pour en savoir plus, visitez le site canadagoose.com.

À propos d'ITK

L'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) est un organisme de bienfaisance enregistré constitué en vertu d'une loi fédérale qui représente et défend les intérêts de plus de 65 000 bénéficiaires des accords issus des revendications territoriales des Inuits au Canada sur un grand éventail de questions et d'enjeux d'ordre social, sanitaire, culturel, environnemental et politique sur le plan national. L'ITK agit pour le compte des Inuits vivant principalement dans les quatre régions d'Inuit Nunangat, soit la région des Inuvialuit, le Nunatsiavut, le Nunavut et le Nunavik, ainsi que des Inuits vivant à l'extérieur d'Inuit Nunangat.

L'ITK défend les droits et les intérêts des Inuits sur le plan national par une structure de gouvernance démocratique qui représente tous les bénéficiaires des accords issus des revendications territoriales des Inuits au Canada. L'ITK milite pour des politiques, des programmes et des services qui auront un effet sur les questions d'ordre sanitaire, culturel, politique et environnemental auxquelles les Inuits sont aux prises de nos jours.

SOURCE Canada Goose

Communiqué envoyé le 17 janvier 2020 à 06:00 et diffusé par :