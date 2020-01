LG Electronics remporte un nombre record de prix au CES 2020





Le téléviseur OLED de LG remporte le prix du meilleur téléviseur du CES pour une sixième année consécutive

TORONTO, le 17 janv. 2020 /CNW/ - LG Electronics (LG) a remporté le plus grand nombre de prix remis par les experts de l'industrie dans le cadre du CESMD, soit plus de 150 prix, y compris le prix du Meilleur téléviseur du CES pour une sixième année consécutive. Le prix Meilleur du CES (le programme de prix du CES, géré par Engadget au nom de la Consumer Technology Association) a reconnu la supériorité des téléviseurs OLED de la série CX de LG parmi les milliers de nouveaux téléviseurs présentés au CES.

LG est demeurée en tête de la catégorie des téléviseurs grâce à ses téléviseurs OLED de pointe, qui ont remporté 83 prix et récompenses décernés par une grande variété d'experts de l'industrie. Le « téléviseur enroulable » RX OLED SIGNATURE de LG (modèle 65RX) a été récompensé par la Consumer Technology Association, qui lui a décerné le prix Meilleur de l'innovation du CES dans la catégorie Écrans vidéo. Le téléviseur OLED 8K ZX SIGNATURE de LG a reçu quant à lui le sceau d'excellence de la CTA à titre de Produit d'affichage vidéo de l'année. Les téléviseurs OLED NEXTGEN de LG, dotés de la technologie ATSC 3.0, ont reçu une vingtaine de prix.

La nouvelle laveuse à chargement frontal ThinQ de LG avec DD IA a reçu le plus grand nombre de distinctions parmi les électroménagers de LG lors du CES, notamment d'USA Today et de Newsweek. Le réfrigérateur Porte dans la porteMD, doté de la technologie InstaViewMC de LG et de la machine à glaçons Craft IceMC offrant un nouveau distributeur de glaçons sphériques qui fondent lentement, a reçu le sceau d'excellence de la CTA et le prix d'innovation du CES et a été reconnu par Women's Health.

Les téléphones G8XThinQ avec écran double et 5G de LG ont reçu des prix de l'innovation du CES, tandis que le nouveau service à la clientèle proactif faisant appel à l'IA de LG et l'impressionnante exposition « Vague » OLED de LG, qui a accueilli des dizaines de milliers de visiteurs au kiosque de LG, ont été reconnus.

Dans l'ensemble, LG a remporté 17 prix de l'innovation du CES (programme officiel de la CTA reconnaissant la crème de la crème du CES) pour ses électroménagers, ses appareils de divertissement pour la maison et ses appareils de communications mobiles et a reçu les plus hautes distinctions des experts en technologies du Time, de Newsweek, d'USA Today/Reviewed.com, d'Engadget, de Future, de Good Housekeeping, de The Verge et d'Architectural Digest, pour ne nommer que ceux-là.

Voici les meilleurs prix décernés à LG au CES 2020 :

OLED 4K CX de LG

Engadget : Meilleur du CES

PC Mag : Meilleur du CES

Reviewed.com : Prix du choix de la rédaction

Pocket-lint : Meilleur du CES

HD Guru : Meilleur choix du CES

Sceau d'excellence de la CTA : Produit d'affichage vidéo de l'année

Téléviseur OLED 4K de la série GX Gallery de LG

Gear Patrol : Choix de la rédaction au CES 2020

BGR : Meilleur du CES 2020

HD Guru : Meilleur choix du CES

TechRadar : Meilleurs téléviseurs du CES

Téléviseur OLED 8K ZX SIGNATURE de LG

Prix de l'innovation du CES 2020

l'innovation du CES 2020 Sceau d'excellence de la CTA : Produit d'affichage vidéo de l'année

Gadget Match : Meilleur du CES 2020

BGR : Meilleur du CES 2020

Téléviseur enroulable OLED RX Signature de LG

Prix de l'innovation du CES 2020

l'innovation du CES 2020 Engadget : Meilleurs nouveaux téléviseurs du CES 2020

SPY : Meilleur du CES 2020

Barre de son SN11RG de LG

Prix de l'innovation du CES 2020

l'innovation du CES 2020 Sceau d'excellence de la CTA : Haut-parleur de l'année : Barre de son

Purificateur d'air PuriCare Mini de LG

Prix de l'innovation du CES 2020

l'innovation du CES 2020 Sceau d'excellence de la CTA : Technologies émergentes/perturbateur de marché/amélioration de diverses technologies pour la maison

Laveuse à chargement frontal ThinQ de LG

Prix du choix de la rédaction du CES d' USA Today/Reviewed.com : Choix de la rédaction

Today/Reviewed.com : Choix de la rédaction Newsweek : Meilleur du CES 2020

Service à la clientèle proactif de LG

Prix du choix de la rédaction du CES d' USA Today/Reviewed.com : Choix de la rédaction

LG G8X

ThinQ avec écran double

Prix de l'innovation du CES 2020

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les prix et les récompenses obtenus par LG à l'occasion du CES 2020 et plus de détails sur les produits de LG annoncés au CES, veuillez visiter le www.LGnewsroom.com.

À propos de LG Electronics Canada

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le http://www.lg.com/ca_fr .???

