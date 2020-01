The LYCRA Company fête son premier anniversaire en tant que nouvelle société





The LYCRA Company, leader mondial offrant des solutions innovantes aux secteurs du textile, de l'habillement et des soins personnels, fête, le 31 janvier, son premier anniversaire en tant que filiale autonome du groupe Ruyi.

En 2020, The LYCRA Company opère à pleine puissance dans toutes les facettes de l'organisation et affine sa concentration pour créer de la valeur grâce à des investissements stratégiques dans la science et la technologie, car l'innovation est un facteur clé du succès futur de l'entreprise. En outre, la société explore activement les synergies potentielles avec Ruyi, son actionnaire majoritaire, ce qui englobe la mise à profit de sa capacité spandex et de sa chaîne de valeur entièrement intégrée.

« Ruyi a été un partenaire solide qui comprenait les défis auxquels nous étions confrontés en tant que nouvelle entreprise, notamment l'impact des tendances économiques mondiales sur la performance de notre activité », a déclaré Dave Trerotola, PDG de The LYCRA Company. « Cette année de transition nous a également permis de remporter de nombreuses victoires, car nous avons construit une base solide pour la croissance future en poursuivant notre tradition d'investir dans l'innovation. »

The LYCRA Company a récemment ouvert, à Foshan, en Chine, un nouveau laboratoire de recherche et développement, à la pointe de la technologie, et lancé plusieurs nouvelles solutions passionnantes, conçues pour ajouter de la valeur aux collections tout en répondant aux besoins des consommateurs en matière de confort et de performance durables.

La société a élargi son portefeuille de produits durables EcoMade, a innové avec sa première offre de technologie d'impression, et est prête à révolutionner à nouveau l'ajustement des vêtements avec une nouvelle fibre qui s'étire pour s'adapter à plus de morphologies dans une gamme de tailles. Parmi les produits lancés figurent :

La fibre LYCRA ® EcoMade , le premier spandex de marque de l'entreprise, à offrir les mêmes performances que la fibre LYCRA ® d'origine, est fabriquée à partir de contenu recyclé préconsommation.

, le premier spandex de marque de l'entreprise, à offrir les mêmes performances que la fibre LYCRA d'origine, est fabriquée à partir de contenu recyclé préconsommation. La technologie LYCRA ® FitSense tm est une méthode de dispersion révolutionnaire à base d'eau, qui est sérigraphiée sur les vêtements pour offrir un soutien léger et ciblé.

est une méthode de dispersion révolutionnaire à base d'eau, qui est sérigraphiée sur les vêtements pour offrir un soutien léger et ciblé. La fibre LYCRA ® MyFit tm crée des vêtements dont la plus grande tolérance de forme offre aux consommateurs une expérience d'ajustement personnalisé.

crée des vêtements dont la plus grande tolérance de forme offre aux consommateurs une expérience d'ajustement personnalisé. La fibre LYCRA HyFit® T859 pour les produits de soins personnels est une nouvelle formulation qui offre aux clients une plus grande durée d'utilisation par paquet. Cela se traduit par une amélioration de la durée de disponibilité, une réduction de la consommation d'élastique, et une baisse des coûts de distribution et d'entreposage. Cela permet également aux clients d'atteindre leurs objectifs de durabilité.

Les points forts du marketing comprennent de nombreuses réussites de promotion conjointe, avec des marques et des détaillants réputés, un solide programme de publicité commerciale à l'échelle mondiale, et un programme de marketing intégré à 360 degrés pour accroître la notoriété de la marque et favoriser la préférence pour la fibre LYCRA.® en Chine.

Pour l'avenir, The LYCRA Company dispose d'une solide réserve d'innovations où figurent de nombreux produits nouveaux et améliorés qui assureront son avantage concurrentiel sur le marché. La société a également réaffirmé son engagement envers sa plateforme de développement durable, Planet Agenda, qui touche tous les aspects de l'entreprise, depuis la responsabilité d'entreprise et l'excellence de la fabrication jusqu'à la durabilité des produits.

Les clients peuvent également s'attendre à ce que, fidèle à son engagement indéfectible envers l'éthique et la conformité, The LYCRA Company continue à promouvoir son approche commerciale basée sur des principes.

« Je suis vraiment fier de tout ce que nous avons accompli au cours de notre première année », a conclu M. Trerotola. « Nous sommes très heureux de faire partie de la famille Ruyi et nous nous réjouissons de son soutien continu alors que nous continuons à transformer notre entreprise ainsi que les secteurs de l'habillement et des soins personnels. »

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les industries du vêtement et des soins personnels, ainsi que des produits chimiques de spécialité, utilisés dans les chaînes de valeur de l'élasthanne et du polyuréthane. The LYCRA Company, dont le siège social est situé à Wilmington, dans le Delaware, est reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants, son expertise technique et son support marketing inégalé. The LYCRA Company exploite les marques de consommation et grand public, suivantes : LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, L by LYCRA®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, TACTEL®, et TERATHANE®. Bien que le nom de The LYCRA Company soit nouveau, son héritage remonte à 1958 avec l'invention du fil original en élasthanne, la fibre LYCRA®. Aujourd'hui, The LYCRA Company s'attache à ajouter de la valeur aux produits de ses clients, en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durables du consommateur. Pour en savoir plus, consulter www.thelycracompany.com.

LYCRA®, LYCRA® FitSensetm, LYCRA HyFit® et LYCRA® MyFittm sont des marques de commerce de The LYCRA Company.

