L'Allemagne lance l'une des centrales électriques à gaz les plus modernes d'Europe, destinée à remplacer une centrale au charbon





Le service public municipal allemand Stadtwerke Kiel a lancé l'une des centrales de cogénération (chaleur et électricité) basées sur des moteurs à gaz les plus modernes et les plus flexibles d'Europe sur la rive orientale de la foerde de Kiel, dans le Nord de l'Allemagne. Des représentants de Stadtwerke Kiel, de Kraftanlagen München GmbH (KAM) et d'INNIO ont célébré le lancement avec une cérémonie marquant l'aboutissement d'un projet vieux de cinq ans. Collectivement, les 20 moteurs à gaz Jenbacher J920 FleXtra fournissent au total une puissance électrique de 190 mégawatts (MW) et une puissance thermique de 192 MW. Aussi bien l'électricité que la chaleur produites par la centrale électrique côtière alimentent le réseau de distribution d'électricité et le réseau de chauffage urbain exploités par Stadtwerke Kiel, contribuant à maintenir la stabilité du réseau dans tout le Nord de l'Allemagne.

Le gouvernement allemand a adopté un plan complet visant à réduire les émissions de carbone dans l'ensemble du secteur de l'électricité. Deux piliers essentiels du plan du gouvernement pour un secteur de l'électricité plus propre sont d'une part un accroissement de l'adoption des énergies renouvelables et d'autre part l'élimination des centrales au charbon. Grâce au soutien de la politique allemande, les sources d'énergie éoliennes et solaires dépassent dorénavant la production d'électricité à partir du charbon. La multiplication des énergies renouvelables dans le système électrique allemand a conduit à une grande variabilité de l'approvisionnement en électricité. Avec le début de l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau, la production d'électricité à partir de gaz naturel est devenue un élément central du développement des énergies renouvelables, conduisant à davantage de stabilité et de fiabilité du réseau pour les consommateurs d'énergie. De plus en plus, le gaz naturel est le combustible de choix pour appuyer les énergies renouvelables dans le remplacement du charbon pour la production d'électricité et de chaleur.

En 2015, Stadtwerke Kiel a planifié la fermeture de sa centrale au charbon de 323 MW. Le service public municipal a lancé son plan visant à faire passer sa production d'électricité du charbon au gaz naturel avec la signature d'un contrat portant sur l'acquisition de 20 moteurs à gaz Jenbacher J920 FleXtra. Portant sur les moteurs à gaz les plus puissants d'INNIO Jenbacher, la commande de Kiel était la plus importante jamais faite pour la ligne de production des moteurs à gaz à Jenbach. Pendant la réalisation, couronnée de succès, d'un essai de 20 jours de la centrale électrique en novembre 2019, les 20 moteurs à gaz Jenbacher ont affiché un rendement global supérieur à 92 %. En comparaison de l'ancienne centrale au charbon, déclassée en mars 2019, les émissions de dioxyde de carbone sont réduites de plus de 70 %.

Comme exigence principale pour la centrale, Stadtwerke Kiel désirait la plus grande flexibilité possible. Du fait de la proportion élevée d'électricité éolienne injectée dans le réseau régional, la centrale électrique côtière est capable de fournir une pleine puissance dans le réseau électrique local dans un délai très court afin de compenser la volatilité de la production éolienne, garantissant ainsi la stabilité du réseau. Les moteurs à gaz Jenbacher J920 FleXtra ont affiché d'excellents résultats en matière de compensation des fluctuations des énergies renouvelables. Efficaces, les moteurs à gaz Jenbacher de pointe peuvent atteindre leur pleine capacité en moins de cinq minutes, opérant en tant que technologie et application complémentaires pour soutenir la mise en oeuvre du plan de transition énergétique dans toute l'Allemagne.

« Ravie d'avoir été choisie par Stadtwerke Kiel, INNIO lui fournit sa technologie de moteurs à gaz la plus évoluée pour soutenir l'abandon progressif du charbon par le fournisseur d'énergie. Avec le plan de l'Allemagne de fermer toutes ses centrales au charbon et de compter principalement sur les énergies renouvelables, nos moteurs à gaz Jenbacher J920 contribueront à équilibrer le réseau de Kiel », a expliqué Carlos Lange, président et directeur général d'INNIO. « Alors que l'utilisation des énergies renouvelables continuera de croître en Allemagne, INNIO continuera d'effecteur d'importants investissements dans la recherche et développement et poursuivra l'expansion de son leadership technologique dans la production d'électricité basée sur des gaz renouvelables ? en particulier l'hydrogène et les gaz vecteurs d'hydrogène ? pour contribuer à construire des centrales électriques 100 % neutres en carbone et sans émissions de carbone. »

INNIO et KAM ont assuré la conception et la mise en oeuvre de la centrale électrique côtière. Alors qu'INNIO a fourni les moteurs à gaz et l'expertise en ingénierie, KAM a joué le rôle d'entrepreneur général responsable de l'ingénierie, de la passation des marchés, de la construction et de la mise en service de la centrale électrique clés en main, dont les bâtiments auxiliaires et l'intégration du stockage de chaleur et de la chaudière à électrodes. L'équipe a aménagé la centrale électrique avec quatre unités de cinq blocs chacune, avec l'avantage de pouvoir fonctionner par tranche.

« Cette construction représente le plus important investissement dans l'histoire de Stadtwerke Kiel. Véritable défi pour nous tous, ce projet a nécessité beaucoup de force, de temps et d'énergie. L'approvisionnement énergétique du futur est maintenant une réalité à Kiel et nous regardons avec beaucoup de fierté notre centrale électrique côtière », a déclaré Frank Meier, PDG de Stadtwerke Kiel AG.

« Le 28 novembre 2019, j'ai signé le protocole d'acceptation et nous avons aujourd'hui sept semaines d'expérience opérationnelle avec notre centrale électrique côtière, définissant de nouveaux standards en termes de flexibilité, d'efficacité et de durabilité. Non seulement nous façonnons l'avenir de l'approvisionnement énergétique de Kiel, mais nous contribuons également à la réduction importante des émissions de CO2 », a ajouté le Dr Jörg Teupen, membre du conseil d'administration en charge de la technologie et du personnel chez Stadtwerke Kiel AG.

La centrale fournit à plus de 73 000 foyers et sites à Kiel un chauffage urbain respectueux de l'environnement. Par ailleurs, l'électricité générée est injectée dans le réseau électrique 110 kilovolts de Kiel, qui fournit de l'électricité à des foyers aussi bien dans la capitale du Land que dans certaines municipalités environnantes. L'électricité excédentaire est envoyée sur le réseau électrique en amont.

« Kraftanlagen München s'est engagée à soutenir ses clients dans le cadre de leur développement et à les aider à relever leurs défis les plus complexes », a affirmé Stéphane Stoll, président de la direction générale de Kraftanlagen München GmbH. « Notre équipe d'ingénieurs a travaillé avec diligence pour aider Stadtwerke Kiel à concrétiser sa vision d'un avenir énergétique moderne pour les habitants et les entreprises. La centrale électrique côtière à Kiel fournira une électricité et une chaleur plus propres et plus flexibles pendant de nombreuses années. »

À propos de Stadtwerke Kiel

Stadtwerke Kiel fournit à la région de l'électricité, du gaz, de l'eau et de la chaleur. Le fournisseur d'énergie assure une distribution là où les ménages privés et les entreprises en ont besoin et offre sécurité et fiabilité chaque jour à ses clients. La société est de plus en plus axée sur la production d'énergie durable, ainsi que sur l'extension et la modernisation de son réseau de chauffage urbain, pour fournir à la région de l'électricité et de la chaleur de manière fiable et économique. En construisant la centrale électrique côtière K.I.E.L., Stadtwerke Kiel garantit un approvisionnement en énergie efficace pour le chauffage urbain sur le long terme et ouvre des possibilités de développement. www.stadtwerke-kiel.de

À propos du groupe Kraftanlagen

Kraftanlagen München GmbH appartient au groupe de construction français Bouygues et, conjointement avec ses filiales, forme le groupe Kraftanlagen. En qualité de partenaire polyvalent pour les secteurs de l'industrie, de l'énergie et de l'immobilier, Kraftanlagen München GmbH utilise des processus et technologies de pointe dans toute l'Europe. Fort de ses sociétés et investissements sur de nombreux sites, le groupe Kraftanlagen offre un réseau de service étendu comptant plus de 2 200 employés. Il réalise des projets d'envergure en tant qu'entrepreneur général, mais aussi des opérations individualisées dans les domaines suivants : technologies énergétiques et pour les centrales électriques, production d'électricité décentralisée, technologies nucléaires, installations industrielles, services publics et fabrication.

À propos d'INNIO

INNIO est un important fournisseur de solutions de moteurs à gaz, d'équipements énergétiques, d'une plateforme numérique et de services connexes pour la production d'énergie et la compression de gaz sur le lieu d'utilisation ou à proximité. Avec ses marques de produits Jenbacher et Waukesha, INNIO étend le champ des possibles et se tourne résolument vers l'avenir. Notre portefeuille diversifié est composé de moteurs à gaz industriels fiables, économiques et durables permettant de produire entre 200 kW et 10 MW d'électricité pour diverses industries dans le monde entier. Nous sommes en mesure d'offrir un support tout au long du cycle de vie pour les plus de 50 000 moteurs à gaz livrés à travers le monde. Et, avec l'appui de son réseau de service couvrant plus de 100 pays, INNIO communique avec vous localement afin d'offrir une réponse rapide à vos besoins de service.

Sise à Jenbach, en Autriche, la société possède également des unités d'exploitation majeures à Welland, en Ontario (Canada), et à Waukesha, dans le Wisconsin (États-Unis). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Internet de la société à l'adresse www.innio.com. Suivez INNIO sur Twitter et LinkedIn.

