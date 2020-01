La plateforme ImpairmentStudiotm de Moody's Analytics complète la norme SOC 1 2019® Examen





Moody's Analytics a annoncé aujourd'hui que la plateforme ImpairmentStudio , pièce maîtresse de notre solution de perte de crédit attendue actuelle (CECL), a terminé un examen des contrôles du système et de l'organisation (SOC 1) de type 2, conformément aux normes d'attestation établies par l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

L'examen du rapport englobe les politiques, les procédures opérationnelles et les contrôles liés à l'information financière des entités utilisatrices par un auditeur indépendant visant à confirmer de manière objective que l'organisation de service a atteint ses objectifs de contrôle déclarés.

S'appuyant sur les dernières technologies basées sur le cloud, la plateforme ImpairmentStudio permet aux utilisateurs d'automatiser et de simplifier les processus complexes requis pour satisfaire la norme comptable CECL. Cette solution primée combine nos précieuses données sur le risque de crédit, nos meilleures analyses et notre expertise comptable en matière de dépréciation, et a été reconnue pour son exhaustivité et ses vastes capacités d'automatisation de la norme CECL.

« Nous nous engageons à fournir à nos clients des produits qui offrent une conformité opérationnelle exceptionnelle », a déclaré Eric Ebel, directeur général de Moody's Analytics. « Cette attestation SOC 1 Type 2 démontre que notre solution ImpairmentStudio a atteint ces objectifs. »

Veuillez cliquer ici pour en savoir plus sur la plateforme ImpairmentStudio.

Moody's Analytics, Moody's et tous les autres noms, logos et icônes identifiant Moody's Analytics et / ou ses produits et services sont des marques commerciales de Moody's Analytics, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Les marques commerciales de tiers mentionnées dans ce document appartiennent exclusivement à leurs propriétaires respectifs.

À propos de Moody's Analytics

Moody's Analytics fournit des renseignement financiers et des outils analytiques qui permettent aux chefs d'entreprise de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources de l'information et notre application innovante de la technologie permettent à nos clients de naviguer en toute confiance sur un marché en évolution. Nous sommes connus pour nos solutions primées à la pointe du secteur, composées de recherche, de données, de logiciels et de services professionnels, réunis pour offrir une expérience client transparente. Nous créons la confiance dans des milliers d'entreprises dans le monde entier, grâce à notre engagement envers l'excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de satisfaire les besoins des clients. Pour plus d'informations sur Moody's Analytics, veuillez visiter notre site web ou connectez-vous avec nous sur Twitter ou LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody's Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie environ 10 900 personnes dans le monde et est représenté dans 44 pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 janvier 2020 à 02:35 et diffusé par :