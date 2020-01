Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 16 janvier 2020

Jeudi 16/01/2020 Daily Grand Tirage régulier16, 23, 28, 37, 41 Grand numéro 02 POKER LOTTO Main gagnante: 3-H, J-S, J-C, A-S, 9-C. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO4, 16, 24,...

Le sommet et l'exposition MRO Middle East (#MROME) se tiendra du 24 au 26 février à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Ce sommet combiné au salon professionnel et installé près d' Aircraft Interiors Middle East (AIME), est la plus importante conférence...