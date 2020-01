Slice et SOMPO lancent le premier produit d'assurance à la demande en Asie sur ICS





Slice Labs Inc. (Slice), la première plateforme d'assurance à la demande et Sompo Holdings (Asia) Pte. (SOMPO), qui appartient au leader international en assurances, Sompo Holdings, ont publié une version améliorée du produit d'assurance voyage, TravelJoy, en Thaïlande, par diffusion sociale via la plateforme LINE LIFF qui offre des services de protection de voyage à la demande à 44 millions d'utilisateurs de LINE dans le pays.

« Le partenariat entre SOMPO et Slice associé à la relation avec LINE unissent un engagement commun en faveur de l'intégration de services numériques plus pratiques et plus conviviaux qui aident le mieux la société thaïlandaise à vivre davantage sans argent liquide », a commenté Patrick Chin, responsable du numérique et de la marque pour la région Asie-Pacifique chez SOMPO. « Nous estimons important de satisfaire les clients là où ils se trouvent avec des technologies innovantes qui soutiennent leurs modes de vie. Le service d'assurance dans le nuage (en anglais, ICS) de Slice est un précieux atout qui a positionné SOMPO pour développer et mettre en oeuvre une solution de produit évolutive dans un délai très court. »

Chayanna Siripirom, CEO de Sompo Insurance Thailand (Sompo Thailand), a rappelé que « plus de 90 % des utilisateurs d'Internet mobile en Thaïlande exploitent commercialement et socialement la plateforme LINE. Puisque TravelJoy est désormais disponible sur notre propre LINE OA, nous sommes en mesure d'offrir des services et des solutions de meilleure qualité à nos clients, mais également de toucher un marché plus étendu. »

L'assurance voyage commune, TravelJoy, comprendra une assurance vie et une assurance maladie, pour annulation ou retard de vol et une garantie bagages ou effets personnels. Dans le cadre de cette offre, le service d'assurance dans le nuage (en anglais, ICS) de Slice s'intégrera au fournisseur de paiements panasiatique, 2C2P, qui fournit ses services bancarisés et non bancarisés à 620 millions de clients en Asie du Sud-Est. Disponible en anglais et en thaï, l'assurance TravelJoy de Slice et SOMPO s'acquiert en moins de trois minutes par le biais du compte officiel de Sompo Thailand LINE sur la plateforme LINE et coûte ?500 (baht thaïlandais) (16 dollars) en moyenne par client.

« C'est l'exemple typique d'écosystème où les services financiers, les paiements et les produits d'assurance avancés offrent un exemple mondial sur la manière de réinventer l'expérience client », a déclaré Tim Attia, CEO de Slice Labs. « L'Asie est connue pour avoir repoussé les limites bien plus tôt en matière d'adoption de nouvelles technologies par rapport à d'autres pays du monde. Cela contribue à ce que notre vision des écosystèmes optimisés par l'assurance à la demande, soit une excellente option pour la région et non une expérience client pour les décennies à venir. »

À propos de Sompo Holdings (Asia) :

Basée à Singapour, Sompo Holdings (Asia) Pte. Ltd. est la société holding de ses entités en Asie-Pacifique, à l'exception du Japon, et fait partie de Sompo Holdings dont le siège est à Tokyo, au Japon. Avec plus de 70 ans de présence fiable en Asie, notre activité couvre 14 marchés avec plus de 4 000 employés dans la région. Nous faisons désormais partie des 10 plus grandes sociétés d'assurance non-vie en Indonésie et en Malaisie, et nous avons établi des partenariats stratégiques afin d'accéder à un réseau plus vaste de ressources et de diffusion.

En savoir plus sur SOMPO sur le site web www.sompo-asia.com.

À propos de Slice :

Slice Labs Inc. est le moteur d'assurance des écosystèmes de services numériques à la demande basés sur le cloud de demain dans la nouvelle économie. Grâce à la plateforme Slice Labs Insurance Cloud Services (ICS), Slice Labs permet aux assureurs, aux sociétés technologiques et à d'autres fournisseurs de services de développer des produits d'assurance numérique à la carte, véritablement intelligents et intuitifs, qui protègent les assurés à tout moment et partout dans le monde. Pour rester à jour avec Slice, veuillez visiter le site web https://www.slice.is et suivez @SliceLabs sur Twitter.

