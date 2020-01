Le Héros légendaire « Shade » rejoint la mêlée dans la mise à jour massive du contenu de MapleStory M





MapleStory M, le jeu mobile en ligne gratuit, massivement multijoueur, pour iOS et Android, a choisi de célébrer en fanfare la nouvelle année avec sa plus grande mise à jour à ce jour, et l'introduction du légendaire Héros Shade, le tout accompagné de plusieurs événements à durée limitée.

Faisant partie des Héros les plus célèbres de Maple World, Shade est l'un des Six Héros capables de mettre fin au règne sinistre du plus grand antagoniste de MapleStory, le Mage noir. Dernier Héros à être ajouté à l'univers de MapleStory M, Shade est classé comme un Pirate. Il est doté d'une grande force, et utilise des armes primaires et secondaires (poings américains et billes de renard) pour vaincre ses ennemis. Aujourd'hui réincarné et, avec le monde des esprits à portée de main, il enquête sur les allégations de retour du Mage noir.

La mise à jour propose tout un ensemble d'événements pour célébrer le nouveau Héros Shade et le Nouvel an lunaire ! À partir d'aujourd'hui, des événements passionnants permettant de passer au niveau supérieur seront disponibles, notamment :

Événement d'aide au progrès Shade : Jusqu'au 24 février, les joueurs qui atteindront un certain niveau recevront des items (objets) supplémentaires dans le jeu, utiles pour le passage au niveau supérieur d'un personnage spécifique.

En plus des événements permettant de passer au niveau supérieur, il y aura une multitude d'événements sur le thème du Nouvel an lunaire, notamment :

Événement de célébration du Nouvel An lunaire et de l'assiduité pendant 7 jours : Entre le 20 janvier et le 3 février, les joueurs participants qui se connecteront pourront obtenir des récompenses d'assiduité à travers des items donnant à leurs personnages des points d'expérience.

Entre le 20 janvier et le 3 février, les joueurs participants qui se connecteront pourront obtenir des récompenses d'assiduité à travers des items donnant à leurs personnages des points d'expérience. Événement d'accomplissement du Nouvel an lunaire : Du 20 janvier au 3 février, les joueurs pourront collecter des pièces uniques qui leur permettront de gagner des récompenses, notamment un item permettant de renforcer Starforce, des items décoratifs pour les personnages, et un item de dynamisation EXP.

Pour en savoir plus sur MapleStory M, consultez la page de Google Play ou de l'App Store, et suivez @PlayMapleM sur Twitter pour les dernières mises à jour.

Lancé dans le monde entier le 24 juillet 2018, MapleStory M fait entrer le monde nostalgique des jeux de rôle en ligne, massivement multijoueurs (MMORPG) et à défilement horizontal de MapleStory, dans les applications mobiles, offrant les mêmes possibilités inépuisables de personnalisation, les intrigues palpitantes et les raids boss épiques que les fans attendent désormais de la part de la célèbre franchise. Disponible dans 140 pays et 9 langues, MapleStory M a rapidement atteint les 10 millions de téléchargements dans les 100 jours qui ont suivi son lancement mondial.

