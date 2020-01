GE va permettre de fournir de l'énergie éolienne à 375 000 foyers en Écosse





La division Grid Solutions de GE Renewable Energy (NYSE : GE) a remporté un projet de plusieurs millions de dollars pour la conception, la fourniture, la construction et la mise en service de sous-stations éoliennes onshore et offshore pour le parc éolien offshore Neart na Gaoithe (NnG), situé à 12 miles (près de 20 km) de la côte de Fife en Écosse. Le projet de parc éolien offshore est détenu conjointement par EDF Renewables et ESB. EDF Renewables est l'une des principales sociétés d'énergie renouvelable au Royaume-Uni, et ESB est une Société d'énergie irlandaise opérant sur le marché de l'électricité de l'île d'Irlande, avec une présence bien établie et croissante en Grande-Bretagne. GE est responsable de la livraison clés en main de toutes les infrastructures au sein de cette région, y compris les travaux au sol et de génie civil. NnG devrait être entièrement opérationnel en 2023.

L'énergie éolienne est la technologie d'énergie renouvelable à la croissance la plus rapide en Écosse. Selon certains, le pays protagonise une véritable « révolution de l'énergie éolienne. » Les chiffres de Weather Energy indiquent qu'entre janvier et juin 2019, les turbines éoliennes ont fourni suffisamment d'énergie en Écosse pour alimenter l'équivalent de 4,47 millions de foyers, ce qui représente près de deux fois l'intégralité des besoins énergétiques nationaux du pays.

Neart na Gaoithe (qui signifie littéralement « Force du vent ») jouera un rôle majeur dans la réalisation des objectifs de réduction des émissions de carbone, des gouvernements écossais et britanniques. La sous-station éolienne onshore de 400/220 kilovolts (kV) sera bâtie sur un site vierge. Une fois opérationnelle, NnG compensera plus de 400 000 tonnes d'émissions de CO 2 chaque année et fournira assez d'énergie pour alimenter plus de 375 000 foyers écossais.

« La division Grid Solutions de GE est très fière de travailler avec les collaborateurs de notre consortium pour soutenir les actionnaires dans leurs portefeuilles de parcs éoliens onshore et offshore, en pleine croissance, ainsi que de participer à la production d'une électricité à faible émission de carbone au Royaume-Uni », a déclaré Gerhard Seyrling, président-directeur général de Grid Solutions de GE, pour l'Europe, la Russie et la CEI.

Dans le cadre d'un accord de consortium, GE collabore avec HSM Offshore BV aux Pays-Bas, et IV-One. HSM fournira la plateforme de surface offshore conçue par IV-One, qui hébergera les sous-stations 220 kV et 66 kV, de GE.

L'équipement de sous-station onshore et offshore, du projet comprend quatre transformateurs électriques, quatre réacteurs, le compensateur synchrone statique (STATCOM), des composants de qualité électrique, et des appareillages à isolation gazeuse (à 66 kV, 220 kV et 400 kV), ainsi que des systèmes de protection et de contrôle, SCADA et de télécommunications. Cette solution permettra de connecter 450 mégawatts (MW) d'énergie à faible émission de carbone, au réseau électrique écossais.

D'après la consommation électrique domestique moyenne par foyer de 3 889 kWh, indiquée dans la Consommation d'énergie au Royaume-Uni (publiée en juillet 2017), et un facteur de charge moyen éolien offshore renouvelable-R.U. établi à 37,2 %.

À propos de Grid Solutions

Grid Solutions de GE, une activité de GE Renewable Energy, dessert des clients à travers le monde, avec plus de 17 000 employés dans environ 80 pays. Grid Solutions aide les services publics et l'industrie à gérer efficacement l'électricité du point de production au point de consommation, maximisant ainsi la fiabilité, l'efficacité et la résilience du réseau de distribution. Pour en savoir plus sur la division Grid Solutions de GE Renewable Energy, rendez-vous sur www.gegridsolutions.com.

