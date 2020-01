Bonne Nouvelle Année lunaire! Postes Canada souligne l'année du Rat





Dernier volet d'une deuxième série de 12 émissions inspirée de l'art populaire chinois

TORONTO, le 16 janv. 2020 /CNW/ - Postes Canada a émis deux timbres pour célébrer l'année du Rat. Les vignettes sont consacrées au premier signe du cycle de la Nouvelle Année lunaire et constituent le dernier volet d'une deuxième série de 12 émissions en l'honneur du festival annuel.

L'année du Rat commence le 25 janvier 2020 et se termine le 11 février 2021. Le rat symbolise la fertilité et l'intelligence. Les natifs de ce signe sont très rusés et dynamiques, et font preuve de beaucoup de tact.

Conçues par Albert Ng (O. Ont.) et Seung Jai Paek, d'Albert Ng and Associates, les vignettes présentent le conte traditionnel sur le mariage de la fille du rat dans un style d'art populaire appelé peinture paysanne chinoise. Le timbre PermanentMC au tarif du régime intérieur illustre la mariée en route vers la célébration, alors que le timbre au tarif du régime international met en vedette les heureux mariés.

Les timbres de l'année du Rat seront disponibles dès demain, le 17 janvier, en carnets de timbres PermanentsMC aux tarifs du régime intérieur et du régime international, de même qu'en feuilles gommées de 25 vignettes au tarif du régime intérieur encadrées de quatre souhaits chinois. Des articles de collection philatéliques sont également offerts, dont un pli Premier Jour officiel non scellé du régime international qui peut servir d'enveloppe pour les cadeaux traditionnels en argent.

Cliquez sur les liens suivants pour obtenir les images à haute résolution et d'autres renseignements dans le magazine En détail.

