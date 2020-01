Mobilité et innovation : la navette automotrice « Olli » amorce son déploiement à Turin





TURIN, Italie, 16 janvier 2020 /CNW/ - Olli, une navette électrique autonome imprimée en 3D, un véhicule innovant au service de la mobilité urbaine, et conçue dans un grand souci d'accessibilité et de durabilité, a commencé son aventure à Turin, aujourd'hui, cette aventure étant une période d'essai qui durera quatre mois et au cours de laquelle elle assurera le service de transport au sein du campus CIF-OIT (Centre international de formation de l'Organisation internationale du Travail).

La venue d'Olli à la capitale du Piémont, le premier déploiement du genre en Italie, est le fruit d'une collaboration internationale entre la Ville de Turin, le CIF-OIT, Reale Mutua et Local Motors. Encore que Turin est l'une des gagnantes du concours « Olli Fleet Challenge » de Local Motors, organisé entre des villes européennes pour valider le meilleur cas d'utilisation-essai de la navette autonome, à court terme, en milieu urbain. Jusqu'au mois de mai, les employés et les visiteurs du campus du CIF-OIT de l'ONU pourront faire un tour sur Olli, occasion aussi pour la navette de recueillir des données et informations précieuses sur son fonctionnement dans des conditions urbaines réelles.

La vision qui anime cette initiative va bien au-delà de la mise en oeuvre de la technologie de conduite autonome, puisqu'elle veut offrir une solution globale en vue de se préparer à l'évolution des besoins de mobilité à l'avenir. D'un impact léger sur l'environnement, Olli, vu son déploiement, sera alimentée en énergie propre par le partenaire IREN, qui a récemment élargi son modèle d'entreprise pour englober la mobilité électrique. La conduite autonome, qui opère un transfert de responsabilité, du conducteur humain à l'intelligence artificielle, est une innovation technologique qui peut être étudiée et testée de fond en comble grâce à une contribution significative du promoteur principal Reale Mutua.

L'une des caractéristiques uniques d'Olli réside dans la façon dont ses composants, y compris des pièces imprimées à 80 % en 3D, sont fabriqués. Pour la Ville de Turin, qui est en train d'affiner une technologie similaire au Centre de compétences pour l'Industrie 4.0, il s'agit d'un aspect important, sans compter que la recherche et l'innovation nécessaires au projet, et menées dans les domaines tels que l'intelligence artificielle, l'expérience utilisateur et la mobilité, sont soutenues par l'Université de Turin et, en particulier, par son centre d'innovation transdisciplinaire, ICxT.

Le déploiement d'Olli sur le campus des Nations Unies mettra également à contribution une équipe de soutien composée de jeunes citoyens et d'étudiants universitaires. Olli est conçue de manière à être facilement accessible aux personnes handicapées, et cette facilité d'accès sera étudiée plus avant en collaboration avec le bureau de Turin chargé de la gestion des handicaps.

« Depuis 1964, le Centre international de formation (CIF-OIT) poursuit sa mission consistant à promouvoir des conditions de travail décentes et la justice sociale pour tous. Le déploiement d'Olli illustre comment le monde du travail est en train de changer, chaque jour, sous la pression des facteurs d'innovation technologique, sociale et environnementale, et nous offre donc une belle occasion d'explorer la dynamique de 'l'avenir du travail' , le contexte dans lequel nous serons appelés à poursuivre notre mandat. »

Yanguo LIU, directeur du CIF-OIT

« Stimuler l'innovation, la soutenir et faire de notre pays un lieu attractif et compétitif sur le plan de nouvelles technologies constituent une étape essentielle de notre croissance et de notre développement. Aujourd'hui, à Turin, nous voyons ce qu'il en est d'une étape importante que de nombreuses villes franchissent grâce au partenariat public-privé. En tant que gouvernement, nous travaillons assidument pour faire en sorte que les nouvelles technologies puissent être mises véritablement au service de nos citoyens. Et je suis sûre que ce moment va bientôt arriver. »

Paola PISANO, ministre de l'Innovation technologique et de la numérisation

« Olli, la navette automotrice, alors qu'elle amorce sa mise en service aujourd'hui, peut être vue en train de longer les avenues du campus de Turin des Nations Unies. Son déploiement marque un nouveau succès pour Turin en ce que la ville, grâce à un travail d'équipe mobilisant les institutions publiques, les universités et le monde des affaires, a su créer les conditions voulues pour se proposer comme laboratoire urbain capable de mettre à l'essai des solutions technologiquement innovantes. Ce lancement est quelque chose de très attractif pour les entreprises à fort impact social et, surtout, un élément qu'il ne faut jamais sous-estimer, à savoir l'attention particulière à la durabilité environnementale. »

Chiara APPENDINO, mairesse de Turin

« La mobilité de demain implique un nécessaire changement de paradigme qui va bien au-delà de la technologie. Elle a de nouvelles répercussions sur la durabilité environnementale et à l'égard des citoyens, comporte de nouveaux services à valeur ajoutée, tels que de nouveaux modèles d'assurance, impose des formes de collaboration entre les partenaires de l'innovation et de l'écosystème, s'accompagne de nouveaux systèmes de production, tels que la fabrication additive et l'impression 3D, et fait appel à de nouvelles compétences à créer et à un nouvel professionnalisme à définir. La vision systémique qui caractérise cet essai nous rend fiers. Notre stratégie d'innovation 'Turin, ville laboratoire' , vue son ambition, ne peut que grandir sous l'impulsion des projets internationaux comme celui-ci, faisant alors de notre ville, aux yeux des acteurs locaux et étrangers, un terrain fertile et attrayant pour les idées, l'innovation et les investissements. Bienvenue à Turin, Olli! »

Marco PIRONTI, conseiller en innovation de la Municipalité de Turin

« Nous, l'Université de Turin, sommes partenaires et partisans du lancement d'Olli, à titre d'essai, sur le campus du CIF-OIT à Turin. Notre implication découle de la priorité que nous accordons à la recherche au travers des centres d'innovation interdisciplinaires, tels que l'ICxT, des centres voués à des questions hautement interdisciplinaires comme l'intelligence artificielle, l'expérience utilisateur et la mobilité de demain. De ce fait, nous sommes très fiers de pouvoir offrir aux enseignants et aux étudiants, qui seront formés et investis dans le projet Olli, une nouvelle plateforme d'étude et de recherche, sachant que la recherche est la force motrice de l'UniTo et qu'elle est, pour nous, étroitement liée à la qualité de l'enseignement. »

Stefano GEUNA, recteur de l'Université de Turin

« Local Motors se réjouit du fait que notre premier déploiement d'Olli dans l'Union européenne se fait sur le campus du CIF-OIT à Turin », a déclaré Vikrant Aggarwal, président de Local Motors. « Le CIF souscrit fermement, comme nous, aux principes d'égalité et d'inclusivité. Ce partenariat offre la possibilité d'améliorer l'expérience de la mobilité pour les défenseurs de la justice sociale, et nous sommes convaincus que la collaboration avec le CIF-OIT rendra manifestes les avantages de la mobilité inclusive. Nous avons hâte de poursuivre notre travail ensemble pour améliorer l'accès à la mobilité à Turin, dans la grande Italie et en Europe. »

Vikrant AGGARWAL, président de Local Motors

Nous sommes très fiers de contribuer à un projet innovant, au profit de l'Italie, projet qui favorise l'essai de véhicules de transport autonomes en milieu urbain et à faible impact environnemental grâce à leur alimentation électrique. Conscients du fait que le paradigme de la mobilité évolue à un rythme toujours croissant, nous, le groupe Reale, avons été parmi les premiers en Italie à nous intéresser aux questions d'assurance technique liées au monde des véhicules à conduite autonome. Reale Mutua joue deux rôles dans le cadre du projet : celui de promoteur principal ,qui consiste concrètement à soutenir le développement et la diffusion de cette nouvelle technologie, et le rôle d'assureur en offrant une assurance responsabilité civile pour les éventuels dommages dus au véhicule pendant son déploiement sur le campus. »

Luigi LANA, président de Reale Mutua

« Iren s'intéresse toujours aux projets innovants porteurs de valeur pour la région et pouvant contribuer à l'amélioration des services offerts aux citoyens. La mobilité électrique, y compris les éléments d'innovation tels que la conduite autonome, est un domaine qui présente le plus grand intérêt pour notre groupe. Comme en témoigne IrenGo, à savoir que notre ligne de métier se consacre à la mobilité électrique, nous avons ces derniers mois développé plusieurs projets de mobilité durable dans les régions où nous sommes présents, et ce, au profit de la qualité du milieu de nos villes et, par conséquent, de la vie des citoyens qui y vivent. »

Renato BOERO, président d'IREN

« Pour CIRFOOD, la durabilité et l'innovation sont essentielles, parce qu'elles constituent, à notre avis, les ingrédients fondamentaux de la réussite à long terme d'une entreprise. Chaque année, nous investissons dans des projets visant à promouvoir la culture de l'alimentation, la prévention des déchets, la réduction de l'empreinte écologique sur la planète; d'autre part, nous voulons renforcer la contribution de nos collaborateurs en encourageant les bonnes pratiques dans l'optique d'une vie quotidienne et d'un avenir toujours plus durables, en accord avec les objectifs du Programme de développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU, un point de référence également pour notre entreprise. »

Chiara NASI, présidente de Cirfood

« 'L'avenir, c'est aujourd'hui!' C'est précisément parce que nous voulons agir maintenant qu'Olli, en étant lancée, s'inscrit dans le parcours d'innovation que suit notre société depuis dix ans. Le développement technologique, la numérisation et l'attention portée à l'impact environnemental sont des éléments prépondérants de notre culture d'entreprise et nous projettent vers l'avenir. Forts de notre expérience, amorcée il y a 90 ans, nous voulons rester des leaders dans les années à venir, lorsque la conduite autonome entraînera des changements radicaux dans notre secteur. C'est pourquoi nous avons voulu participer activement à ce projet, dès le début, sachant que l'avenir est maintenant et que nous y sommes. »

Giovanni BIANCO, directeur d'Autolinee Nuova Benese

