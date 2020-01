Microsoft annonce que son bilan carbone sera négatif d'ici 2030





REDMOND, Washington, 16 janvier 2020 /CNW/ - Microsoft Corp. annonce ce jeudi une cible ambitieuse et un nouveau plan pour réduire et ultimement supprimer son empreinte de carbone. D'ici 2030, Microsoft aura un bilan carbone négatif et d'ici 2050, Microsoft purgera l'environnement de l'ensemble des émissions de carbone que la société a produites directement ou par sa consommation électrique depuis sa fondation en 1975.

Lors d'un événement tenu sur le campus de Redmond, Satya Nadella, le chef de la direction de Microsoft, Brad Smith, président, Amy Hood, directrice des finances, et Lucas Joppa, chef de l'environnement, ont annoncé les nouvelles cibles de la société ainsi qu'un plan détaillé qui lui permettra d'avoir un bilan carbone négatif.

« Bien que le bilan énergétique de toute la planète doit être nul, ceux d'entre nous qui peuvent en faire plus et de manière plus rapide doivent aller de l'avant. C'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui une cible ambitieuse et un nouveau plan pour réduire et ultimement supprimer l'empreinte de carbone de Microsoft », déclare Brad Smith, président de Microsoft. « D'ici 2030, Microsoft aura un bilan carbone négatif et d'ici 2050, Microsoft purgera l'environnement de l'ensemble des émissions de carbone que la société a produites directement ou par sa consommation électrique depuis sa fondation en 1975. »

Le blogue officiel de Microsoft fournit plus de renseignements relatifs à l'objectif audacieux de la société et à son plan détaillé pour obtenir un bilan carbone négatif : https://blogs.microsoft.com/?p=52558785.

De plus, Microsoft a annoncé un programme intensif pour sabrer les émissions de carbone de plus de la moitié d'ici 2030, soit les émissions directes et celles attribuables à l'ensemble des chaînes d'approvisionnement et de valeur. Cela consiste notamment à diminuer ses émissions directes et celles découlant de son usage énergétique pour qu'elles soient presque inexistantes au milieu de la décennie actuelle. La société a également annoncé une nouvelle initiative visant à utiliser la technologie de Microsoft pour aider ses fournisseurs et sa clientèle de partout dans le monde à réduire leur propre empreinte de carbone, de même qu'un nouveau fonds d'innovation climatique de 1 milliard $ pour accélérer le développement international des technologies de réduction, de captage et de retrait du carbone. À compter de l'an prochain, la société va aussi intégrer de manière explicite la réduction de carbone au cadre de sélection de sa chaîne d'approvisionnement. Un nouveau rapport annuel de développement durable présentera en détail la démarche de réduction de carbone de Microsoft ainsi que son impact. Enfin, la société se servira de sa voix et de son statut pour soutenir les politiques publiques qui favoriseront les possibilités de réduction et de retrait du carbone.

Vous trouverez davantage de renseignements dans le microsite de Microsoft : https://news.microsoft.com/climate.

Microsoft (Nasdaq : « MSFT », @microsoft) contribue à la transformation numérique à l'ère du nuage informatique intelligent et de l'avantage intelligent. Sa mission consiste à permettre à chaque personne et à chaque organisation de la planète d'en faire plus.

