Un nouveau terrain de jeu pour la Fête des neiges de Montréal

La 37e Fête des neiges de Montréal accueillera pour la première fois les Montréalaises et les Montréalais à l'Espace 67, le nouveau terrain de jeux événementiel du parc Jean-Drapeau. Cette année, la grande fête hivernale se déroulera pendant 4 fins...

Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au festival Igloofest, qui se déroulera à Montréal jusqu'au 8 février prochain. La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable...