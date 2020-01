Après avoir triplé son chiffre d'affaires en 2019, le chef de file des plateformes de résultats d'entreprise WorkBoard démarre l'année 2020 avec une levée de série C de 30 millions de dollars, menée par a16z





WorkBoard est désormais le premier choix pour l'alignement des résultats de l'entreprise

REDWOOD CITY, Californie, 16 janvier 2020 /CNW/ - WorkBoard, pionnier de la gestion des résultats d'entreprise, a annoncé un cycle de financement de série C de 30 millions de dollars US dirigé par Andreessen Horowitz (a16z). Cette série de financement intervient alors que l'entreprise a de nouveau triplé son chiffre d'affaires en 2019, grâce à de nouveaux clients et à une expansion rapide au sein de sa clientèle de grandes entreprises. Les investisseurs précédents GGV Capital, M12 (anciennement Microsoft Ventures) et Workday Ventures ont également effectué des investissements supplémentaires dans le cadre de cette série.

Aujourd'hui, les grandes entreprises adoptent les objectifs et les résultats clés (OKR pour Objectives and Key Results) comme moyen de favoriser une croissance intelligente et rapide plutôt qu'une autre initiative de rendement des employés. Elles se tournent vers la plateforme unique de gestion des résultats de WorkBoard pour aligner, mesurer et piloter les stratégies de croissance à grande échelle et à grande vitesse. Parmi les entreprises clientes de WorkBoard on peut citer Cisco, Cision, Comcast, Microsoft, Malwarebytes, IBM, Juniper, Workday, Secureworks, Seismic, Reliance Industries et Zuora; beaucoup utilisent WorkBoard à l'échelle de l'entreprise, consolidant ainsi sa position de premier choix pour les entreprises.

« Faire en sorte que l'organisation s'aligne, s'engage et exécute la stratégie est le travail le plus important des dirigeants, mais par le passé, ils n'avaient pas de moyen systématique, axé sur les données et transparent de le faire, » a déclaré Deidre Paknad, chef de la direction et cofondatrice de WorkBoard. « Nous avons commencé il y a plusieurs années à nous attaquer à ce problème et au frein à la croissance qui en résulte. Aujourd'hui, les dirigeants avisés savent qu'ils ne peuvent pas croître rapidement s'ils gèrent lentement. L'approche de 2010 ne fonctionne pas pour aligner et piloter le plan de croissance 2020. Nous sommes ravis d'aider certaines des entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide au monde à accélérer l'alignement et les résultats. »

Avec ce nouvel investissement, WorkBoard va augmenter ses investissements dans la commercialisation, les partenariats de mise sur le marché et dans les domaines technologiques de base comme la visualisation des données et l'apprentissage machine. David Ulevitch, associé gérant chez Andreessen Horowitz, rejoindra le conseil d'administration de WorkBoard. M. Ulevitch était auparavant le fondateur et le chef de la direction d'OpenDNS, un service de sécurité en nuage qui a été acquis par Cisco en 2015, et il se spécialise dans les entreprises et les sociétés de logiciel-service (SaaS).

« L'accent mis par WorkBoard sur la possibilité pour les chefs de direction et les directeurs généraux d'activer et de conduire plus rapidement leur stratégie commerciale se distingue des autres applications RH conçues pour mesurer les employés de manière individuelle, » a déclaré M. Ulevitch. « En tant qu'ancien chef de direction, je considère la solution WorkBoard comme un élément essentiel pour communiquer les objectifs, accroître la transparence de l'organisation et, en fin de compte, diriger une entreprise. Nous sommes très heureux d'aider WorkBoard à étendre sa position de chef de file dans la catégorie. »

Comcast est l'une des nombreuses grandes entreprises à avoir adopté WorkBoard en 2019. La société a déployé WorkBoard dans son organisation Technologie, Produit et Expérience (TPX) afin d'accroître son avance sur le marché et d'améliorer sa souplesse.

« L'utilisation des OKR et de WorkBoard nous a permis d'amplifier et d'accélérer les résultats, » a déclaré Tony Werner, président de l'organisation TPX de Comcast. « La transparence est formidable, elle permet de cibler et d'aligner les dépendances pour les projets complexes. Je suis ravi du partenariat et de la plateforme de WorkBoard. »

WorkBoard a levé 65 millions de dollars à ce jour, dont 23 millions de dollars dans le cadre de son financement de série B de mars 2019 dirigé par GGV Capital. En plus de tripler les ventes, 2019 a été une année de forte croissance pour WorkBoard : la société a quintuplé son équipe d'ingénierie et de vente, décuplé son équipe de service à la clientèle et embauché son premier directeur financier. Le programme de formation de mentor OKR qu'elle a lancé fin 2018 a certifié plus de 1 100 personnes en 2019. Les clients de WorkBoard ont piloté plus de 110 000 OKR et 100 000 décisions de réunion sur la plateforme; la société a sorti en outre 11 versions au cours de l'année, y compris de nouvelles intégrations natives avec Jira et Azure Dev Ops.

En 2019, WorkBoard a également créé le balado OKR avec des invités de Cisco, Microsoft, Zuora et Secureworks. La société a également lancé un BGIN, un forum communautaire d'experts pour aider les parties prenantes de l'entreprise à s'attaquer aux freins à la croissance interne et à stimuler les innovations en matière de gestion pour accélérer les résultats de l'entreprise. En exclusivité pour les cadres et les responsables du personnel, BGIN a organisé trois événements dans la Silicon Valley et à New York, où Workday, Malwarebytes, Cision et WorkBoard étaient les conférenciers invités. Le BGIN compte maintenant 344 membres et neuf publications.

WorkBoard, le pionnier des solutions de stratégie d'entreprise et de gestion des résultats, est aussi le concepteur de la seule offre OKR pour grandes entreprises, de quoi débloquer la croissance pour ses clients en rendant l'alignement et la reddition de comptes remarquablement faciles. La plateforme de WorkBoard permet aux entreprises à forte croissance et à grande échelle de s'aligner sur les produits et de mesurer les résultats, en toute cohérence, dans l'ensemble de l'organisation. Son programme de certification et ses services d'encadrement OKR aident les entreprises à atteindre rapidement la célérité des résultats. WorkBoard héberge le balado OKR, une ressource pour tous ceux qui veulent comprendre comment les OKR peuvent débloquer la croissance de leur entreprise. Au nombre des clients qui font confiance à WorkBoard figurent notamment Comcast, Microsoft, Cisco, Workday, Zuora, Cision, Malwarebytes et McKesson. Parmi les investisseurs figurent Andreessen Horowitz, GGV Capital, M12 (anciennement Microsoft Ventures) et Workday Ventures. Pour plus d'informations, consultez le site www.workboard.com ou suivez l'entreprise sur @WorkboardInc.

