Parcs Canada célèbre le 50e anniversaire du parc national de la Mauricie en 2020





Cinquante ans de conservation, d'expérience du visiteur et de souvenirs

SHAWINIGAN, QC, le 16 janv. 2020 /CNW/ - Les destinations de l'Agence Parcs Canada constituent les pierres angulaires de l'industrie touristique du Canada, et l'Agence s'est engagée à offrir aux visiteurs des expériences enrichissantes et de grande qualité et à appuyer le tourisme dans les collectivités de partout au pays. L'année 2020 marque le 50e anniversaire de la création du parc national de la Mauricie. Les célébrations entourant cette grande fête permettront aux visiteurs de découvrir la beauté de ses lacs, de ses forêts et sa riche histoire culturelle.

L'entente officialisant la création du parc national de la Mauricie a été signée le 22 août 1970. Au fil des ans, le parc de la Mauricie a su conjuguer les intérêts en matière de protection de l'environnement avec ceux de l'expérience du visiteur. Reconnue comme un chef de file dans le domaine de la conservation, l'Agence Parcs Canada a mis en place des mesures visant à protéger et à restaurer des écosystèmes sains et résistants et à contribuer au rétablissement des espèces en péril.

Grâce au plus important programme d'investissement de l'histoire de Parcs Canada, le parc national de la Mauricie s'est refait une beauté au cours des cinq dernières années. D'importants travaux d'infrastructures totalisant plus de 75 millions de dollars y ont été réalisés afin de protéger et préserver ce trésor national tout en soutenant l'économie locale et en contribuant à la croissance du secteur du tourisme dans la région. Ainsi, en 2020, les visiteurs pourront profiter des 63 km de la route Promenade, en plus de nombreux bâtiments de services et d'installations pratiques et sécuritaires.

Voici quelques exemples de la grande diversité d'activités et d'événements spéciaux qui se tiendront en 2020. Dès le 18 janvier, petits et grands sont invités à suivre les flambeaux le temps d'une courte randonnée en ski de fond ou en raquettes qui leur permettra de découvrir les beautés du ciel d'hiver. Cette activité sera répétée le 15 février et le 7 mars.

La fête se poursuivra durant la semaine de relâche, alors que les familles pourront profiter d'une multitude d'activités spécialement conçues pour elles. Le 21 juin, la Journée nationale des peuples autochtones sera consacrée à la découverte de la culture Atikamekw. Le 18 juillet, pour la Journée des parcs, nos spécialistes de la conservation lèveront le voile sur leur travail passionnant. Durant les mois de juin, juillet et août, l'art sera à l'honneur lors de prestations artistiques offertes en collaboration avec Culture Shawinigan.

Afin de souligner les 50 ans du parc national de la Mauricie, l'Agence Parcs Canada est fière de collaborer avec des partenaires de choix tels que la Patrouille canadienne de ski, le Club d'astronomie Jupiter, le club Skimau, Cyclo-Mauricie, l'Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice et la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP) afin d'offrir une programmation riche et variée tout au long de l'année.

Les visiteurs qui souhaitent profiter au maximum de la programmation festive et de leur passage au parc national de la Mauricie sont invités à planifier leur séjour en consultant le site Web www.parcscanada.gc.ca/mauricie, en téléchargeant l'application mobile de Parcs Canada et en suivant la page Facebook du parc (pnMauricie).

Citations

« C'est avec une grande fierté que le gouvernement du Canada célèbre les 50 ans du parc national de la Mauricie! Les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation représentent ce que le Canada a de mieux à offrir et racontent qui nous sommes, y compris les histoires, les cultures et les contributions des peuples autochtones. Depuis 50 ans, les équipes passionnées du parc de la Mauricie ont réalisé d'importants gains en matière de conservation et ont offert année après année des expériences de grande qualité à des milliers de visiteurs d'ici et d'ailleurs. Bonne fête au parc national de la Mauricie et merci à tous ceux qui ont contribué à sa protection et à la mise en valeur de son histoire! »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre des Affaires étrangères et député de Saint-Maurice--Champlain

« Joyeux 50e anniversaire à un endroit qui m'est très précieux : le parc national de la Mauricie. Il y a 50 ans, alors que j'étais le député de Saint-Maurice et ministre responsable de Parcs, nous avons créé ce parc dans ma ville natale, Shawinigan. Je suis incroyablement fier de la longue histoire de ce parc dans notre région. Il a permis la création de bons emplois, mené à un accroissement du tourisme et contribué à la conservation de l'habitat de notre faune et flore. Merci à Parcs Canada et à tous ceux et celles qui ont joué un rôle important dans sa conservation et sa protection continues. J'invite l'ensemble des Canadiens et Canadiennes à participer aux nombreux merveilleux événements que Parcs Canada a planifié cette année! »

L'honorable Jean Chrétien

Les faits en bref

Pour bien commencer cette année de festivités, la piste no 2, fermée depuis plusieurs années, est à nouveau accessible. La réouverture de ce sentier permet aux fondeurs expérimentés de réaliser des boucles de 19,5 km à 42,5 km.

D'autres surprises attendront les visiteurs tout au long de l'année.

Les réservations pour le camping estival ont débuté le15 janvier 2020. Les visiteurs sont invités à consulter le site Web du Service de réservation de Parcs Canada pour obtenir de plus amples renseignements.

Les sites de Parcs Canada sont une excellente façon pour les jeunes de faire l'expérience du plein air et d'en apprendre davantage au sujet de notre environnement et de notre histoire. L'entrée est gratuite à tous les endroits de Parcs Canada pour les jeunes de 17 ans et moins

L'Agence Parcs Canada est heureuse d'offrir gratuitement l'entrée au parc national de la Mauricie à l'occasion de la journée anniversaire du 22 août 2020.

