Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables - La Ville de Montréal investit dans le logement social au centre-ville

MONTRÉAL, le 16 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, accompagnée du responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif et conseiller du district Saint-Jacques, dans l'arrondissement de Ville-Marie, Robert Beaudry, ainsi que de la présidente du conseil municipal et conseillère du district Peter-McGill dans Ville-Marie, Cathy Wong, annonce la cession d'un terrain municipal à la coopérative d'habitation de la Montagne verte et une subvention exceptionnelle de 4 millions de dollars.

Ce financement permettra la construction d'un immeuble situé à l'angle nord-est des rues Saint-Jacques et de la Montagne, dans l'arrondissement de Ville-Marie. Le projet comprendra 136 logements pour des personnes seules et des familles.

« Soutenir les projets de développement de logements accessibles, abordables et de qualité à Montréal est l'une de nos priorités. La coopérative d'habitation de la Montagne verte répond à une demande réelle de logement social au centre-ville. Elle permettra entre autres à 66 familles d'avoir accès à un logement confortable tout en respectant leur budget et contribuera à améliorer leur qualité de vie », déclare la mairesse Valérie Plante.

« C'est une excellente nouvelle pour les résidents de Montréal. La réalisation de ce projet innovateur consacré entièrement au logement social est la preuve qu'il est possible, en concertation avec les divers partenaires, d'avoir un effet de levier efficace et de favoriser des solutions adaptées à des situations particulières. Cette initiative contribuera à améliorer le parc locatif de la métropole », s'est réjouie la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest.

La signature de l'engagement définitif du financement par la Société d'habitation du Québec, à l'intérieur du programme AccèsLogis Québec, devrait suivre l'analyse complète du dossier. En incluant le financement exceptionnel du comité exécutif ainsi que la vente du terrain à la coopérative, il s'agit là des dernières étapes avant la réalisation du projet. Le début des travaux est prévu au mois d'avril.

Faits saillants

Le projet est réalisé dans le cadre du programme AccèsLogis Québec, qui est financé conjointement par la Société d'habitation du Québec (SHQ) et par la Ville de Montréal en vertu de l'Entente concernant le transfert des budgets et de la responsabilité en habitation découlant de l'Entente-Cadre Réflexe Montréal, qui reconnaît le statut particulier de la métropole.

La stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables a pour objectif de réaliser 6000 logements sociaux et communautaires ainsi que 6000 logements abordables. Ces nouveaux logements répondront aux besoins de clientèles diversifiées parmi lesquelles on retrouve des familles, des aînés, des étudiants, des Autochtones et des personnes à risque d'itinérance.

