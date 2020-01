Morneau Shepell et la Sun Life annoncent un transfert de risques liés aux régimes de retraite de 560 millions de dollars par la Compagnie minière IOC





Il s'agit de la plus importante souscription de rentes collectives réalisée le même jour auprès d'un seul assureur au Canada

TORONTO, le 16 janv. 2020 /CNW/ - Morneau Shepell, un chef de file en gestion des risques liés aux régimes de retraite au Canada, a conseillé la Compagnie minière IOC (« IOC »), une filiale à participation majoritaire de Rio Tinto, en sa qualité d'administrateur de son régime de retraite, pour la souscription des rentes collectives sans rachat des engagements auprès de la Sun Life.

Cette transaction, évaluée à plus de 560 millions de dollars canadiens, vise plus de 3 700 retraités et bénéficiaires; elle permet de réduire les risques du régime de retraite et en solidifie la position financière.

La Sun Life a obtenu le contrat de souscription de rentes collectives sans rachat des engagements après un rigoureux processus de sélection et de diligence raisonnable. Il s'agit de la plus importante transaction réalisée en un seul jour auprès d'un seul assureur sur le marché canadien. Il n'y aura aucun changement pour les participants qui continueront d'être payés de la même façon qu'avant la transaction.

Morneau Shepell travaillait étroitement avec IOC à l'élaboration d'un plan d'atténuation des risques visant un résultat favorable tant pour les participants que pour le promoteur du régime. « Notre processus de soumissions, unique dans le marché, a produit un excellent résultat pour IOC et pour la Sun Life », affirme Benoît Labrosse, vice-président, Morneau Shepell Gestion d'actif et des risques. « La forte probabilité que l'administrateur transige en raison de notre processus incite les assureurs à déployer les ressources nécessaires afin de procurer une proposition d'achat intéressante. »

« Une transaction de cette taille et de cette portée montre que la Sun Life est en mesure d'aider les employeurs canadiens à réduire leurs risques liés aux régimes de retraite et d'offrir une protection durable aux retraités », souligne Brent Simmons, directeur général principal et chef, Solutions prestations déterminées de la Sun Life. « Nous étions ravis de travailler avec IOC et Morneau Shepell afin de créer une transaction importante et historique. Nous voyons de plus en plus de transactions comme celle-ci sur le marché canadien, car les entreprises sont à la recherche de meilleures solutions de gestion des risques liés au régime de retraite afin de pouvoir se consacrer à leurs activités principales. »

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite et d'assurance collective, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6?000 employés qui travaillent avec près de 24?000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.

Depuis plus de 30 ans, le groupe de Gestion d'actif et des risques de Morneau Shepell, qui fait partie des Solutions retraite, offre aux clients des services-conseils en placement couvrant la stratégie de placement, la répartition d'actif, la sélection des gestionnaires de placements et le suivi des rendements. Grâce à ce groupe, la société est également devenue un chef de file dans le secteur des services-conseils en gestion et en transfert des risques liés aux régimes de retraite.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2019, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 063 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com. Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

L'équipe des Solutions prestations déterminées de la Sun Life est composée de spécialistes chevronnés des placements et des régimes de retraite dont le mandat consiste à aider les sociétés canadiennes à gérer les risques associés à leurs régimes de retraite à prestations déterminées. L'équipe travaille en étroite collaboration avec les promoteurs de régimes, les consultants et d'autres spécialistes de l'industrie pour offrir des solutions novatrices et personnalisées.

À propos de la Compagnie minière IOC

La compagnie minière Iron Ore Company of Canada (IOC) est un chef de file canadien au chapitre de la production de concentrés et de boulettes de minerai de fer qui répondent aux besoins des clients partout dans le monde. IOC exploite une mine, une usine de concentration et une usine de boulettage à Labrador City, à Terre-Neuve-et-Labrador, en plus d'installations portuaires situées à Sept-Îles, au Québec. Elle exploite également une voie ferrée de 418 kilomètres qui relie la mine au port.

Remarque à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'avis contraire.

SOURCE Morneau Shepell - Société

Communiqué envoyé le 16 janvier 2020 à 13:19 et diffusé par :