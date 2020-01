Mundipharma forme un partenariat avec Samsung Bioepis pour étendre son activité de biosimilaires à Hong Kong et à Taiwan





Mundipharma a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Samsung Bioepis pour commercialiser les candidats biosimilaires de première vague de Samsung Bioepis à Taiwan et à Hong Kong.

Le partenariat couvre les candidats biosimilaires de Samsung Bioepis dans le domaine de l'immunologie et de l'oncologie, notamment les SB5 (adalimumab), SB4 (étanercept), SB3 (trastuzumab) et SB8 (bevacizumab).

Grâce à ce partenariat, Mundipharma sera le partenaire commercial exclusif, alors que Samsung Bioepis restera le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché (AMM), le responsable du développement clinique, de l'enregistrement réglementaire et de la fabrication des produits biosimilaires.

« Ce partenariat associe la plateforme éprouvée de développement de biosimilaires de Samsung Bioepis au sens aigu des affaires de Mundipharma, à sa connaissance du marché et à sa capacité à optimiser l'accès des patients à des traitements éprouvés », a déclaré Raman Singh, CEO de Mundipharma. « Ce partenariat permettra de satisfaire les besoins des patients dans deux territoires importants en Asie concernant les traitements oncologiques et par immunothérapie », a-t-il ajouté.

À propos de Mundipharma

Les entreprises associées indépendantes de Mundipharma sont des entités privées qui couvrent les marchés pharmaceutiques mondiaux. Mundipharma est un parfait exemple de société fournissant constamment des produits de qualité supérieure tout en défendant les valeurs de la société. Notre mission est d'alléger la souffrance des patients atteints de douleurs cancéreuses ou non cancéreuses et d'améliorer sensiblement leur qualité de vie. Mundipharma s'engage à apporter aux patients atteints de maladies graves et débilitantes, l'avantage de nouvelles options de traitement dans des domaines tels que la douleur, l'oncologie, les soins de soutien en oncologie, l'ophtalmologie, les maladies respiratoires et les soins de santé aux consommateurs. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web www.mundipharma.com.sg.

À propos de Samsung Bioepis Co., Ltd.

Créée en 2012, Samsung Bioepis est une société biopharmaceutique engagée envers la réalisation de soins de santé accessibles à tous. Grâce à des innovations dans le développement de produits et à un solide engagement envers la qualité, Samsung Bioepis a pour objectif de devenir le leader biopharmaceutique mondial. Samsung Bioepis ne cesse de faire progresser un large éventail de candidats biosimilaires couvrant une large gamme de domaines thérapeutiques, notamment l'immunologie, l'oncologie, l'ophtalmologie et l'hématologie. Samsung Bioepis est une joint-venture entre Samsung BioLogics et Biogen. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web www.samsungbioepis.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : Twitter et LinkedIn.

