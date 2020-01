B2Broker devient le premier fournisseur de liquidité en devises réglementé en Biélorussie après avoir obtenu la licence de la NBRB





B2Broker, un fournisseur leader de liquidité et de solutions technologiques pour l'industrie du Forex et de l'industrie crypto, est devenu aujourd'hui le premier fournisseur de liquidité Forex et CFD approuvé en Biélorussie après avoir obtenu la licence de la Banque Nationale de la République de Biélorussie (NBRB). La licence Forex est délivrée sous le nom de Prime Brokerage Services Limited (B2Prime), qui fait partie du groupe de sociétés B2Broker et permet à la société d'opérer en Biélorussie conformément à la législation nationale.

B2Broker est un acteur bien connu dans l'industrie, qui continue à être de plus en plus remarqué comme l'un des fournisseurs de technologie et de liquidité les plus demandés par les courtiers en devises et en crypto, les bourses de crypto et autres entités de services financiers. La société offre une gamme de services comprenant la liquidité Crypto/Forex/CFD, les solutions clé en main Crypto/Forex Broker, le traitement des paiements cryptés, les solutions MT4/5 en marque blanche, les services Trader's Room, une plateforme d'investissement offrant un vaste éventail de 800 instruments de trading sur l'ensemble des actifs.

La Banque nationale de la République du Biélorussie est dotée du statut de régulateur unique dans tous les aspects du fonctionnement des activités de Forex OTC pour toutes les entités engagées dans des transactions avec des instruments financiers OTC non livrables.

Le fait d'avoir une licence de la BNRB apporte divers avantages et garantit la fiabilité et la transparence de toutes les opérations effectuées grâce à la stricte supervision de la Banque nationale de la République du Biélorussie pour la conformité. Les limites de risque et les normes financières établies assurent le fonctionnement stable et sûr des activités sur le marché des changes.

B2Prime devient également membre de l'Association locale de développement des marchés financiers (ARFIN).

Le PDG et fondateur de B2Broker, Arthur Azizov, a déclaré : " Nous sommes ravis d'avoir obtenu l'approbation réglementaire en Biélorussie et d'être le premier fournisseur de liquidités au monde à obtenir cette licence. Nos clients à travers le monde pourront bénéficier d'un niveau de protection accru, sachant qu'ils traitent avec un fournisseur de technologie et de liquidité multi-réglementé et de premier plan au niveau mondial. De plus, nous sommes heureux d'annoncer l'ouverture officielle de notre bureau en Biélorussie. Nous espérons qu'il apportera de nombreux nouveaux horizons à l'avenir de B2Broker. "

La licence de NBRB nouvellement acquise fait partie du plan stratégique de B2Broker visant à être présent dans toutes les juridictions importantes, en se concentrant sur l'objectif de devenir un fournisseur mondial de liquidités.

