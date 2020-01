Subaru Canada reçoit trois prix de segment portant sur les Valeurs résiduelles au Canada pour 2020





Subaru reçoit les prix Meilleure voiture compacte (Impreza), Meilleure voiture sport (WRX/WRX STI) et Meilleur utilitaire sous-compact (Crosstrek)

Plusieurs deuxièmes places, notamment deuxième Marque grand public; deuxième dans le segment Voiture intermédiaire (Legacy); deuxième dans le segment Utilitaire intermédiaire (2 rangées de sièges) (Outback); deuxième dans le segment Utilitaire intermédiaire (3 rangées de sièges) (Ascent); troisième dans le segment Utilitaire compact (Forester); et deuxième dans le segment Voiture sport (BRZ).

MISSISSAUGA, ON, le 16 janv. 2020 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer que trois modèles ont reçu un prix ALG Meilleure valeur résiduelle au Canada pour 2020, tandis que la marque Subaru s'est classée deuxième dans la catégorie Marque grand public. La Marque figure parmi les deux premières Marques grand public pour la onzième année de suite, un record.

« Subaru a de nouveau démontré la force de sa gamme en remportant trois prix de segment décernés par ALG. Tous les modèles de la gamme diversifiée Subaru continuent aussi de retenir des valeurs résiduelles élevées », a déclaré Michelle MacDonald, directrice principale, Industry Solutions, chez ALG. « Les Impreza, WRX et Crosstrek se démarquent dans leur catégorie respective; leur valeur résiduelle élevée procure la tranquillité d'esprit aux acheteurs potentiels au chapitre de la dépréciation, le facteur le plus coûteux de l'achat d'un véhicule.

Référence de l'industrie, ALG prévoit les valeurs résiduelles et de dépréciation des véhicules. Cette douzième remise annuelle de prix décernés par ALG récompense les modèles 2020 qui conserveront une valeur résiduelle projetée supérieure à tous les autres modèles du même segment.

« Offrir des produits durables à notre clientèle a toujours fait partie de notre planification stratégique », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « De tels prix confirment l'atteinte de nos objectifs. »

Le premier des trois prix de segment revient à l'Impreza, nommée Meilleure voiture compacte dans le cadre de la remise des prix ALG sur les valeurs résiduelles au Canada pour 2020. L'Impreza reçoit ce prix pour la quatrième année de suite et pour la dixième fois au cours des douze dernières années. En fait, l'Impreza s'est toujours classée parmi les deux premières dans le segment des compactes.

Dans le segment des voitures sport, les performances impressionnantes combinées à la polyvalence toutes saisons ont permis aux Subaru WRX et WRX STI de remporter le prix pour une neuvième fois, dont cinq fois d'affilée.

Enfin, la Crosstrek a remporté les grands honneurs dans le segment des utilitaires sous-compacts. Il s'agit du cinquième titre consécutif de segment pour la Crosstrek qui a toujours terminé parmi les trois premières depuis son lancement comme millésime 2014.

Parmi les autres Subaru qui occupent une place de choix au palmarès 2020, mentionnons l'Ascent, deuxième dans le segment des VUS à trois rangées de sièges. L'Outback s'est classée deuxième dans le segment des utilitaires intermédiaires (2 rangées de sièges). La berline intermédiaire Legacy s'est aussi classée deuxième dans son segment; il s'agit d'une impressionnante sixième fois d'affilée qu'elle se classe parmi les deux premières. Enfin, la Forester s'est classée troisième dans le segment des utilitaires compacts pour la deuxième année de suite, tandis que la BRZ s'est classée deuxième dans le segment des voitures sport. Depuis son lancement durant le millésime 2013, il s'agit de la septième fois qu'elle se classe parmi les trois premières.

Les prix Meilleure valeur résiduelle au Canada d'ALG reconnaissent les réalisations exceptionnelles des constructeurs automobiles dont les modèles conservent le pourcentage le plus élevé du prix d'origine au bout de trois ans (marques de luxe) et de quatre ans (marques grand public). Les prix sont décernés à 27 segments automobiles et aux deux marques présentant les meilleures valeurs résiduelles projetées toutes catégories (marques grand public et de luxe). Les prix de cette année portent sur les modèles 2020.

À propos d'ALG

Établi à Santa Monica (Californie), avec des bureaux en Ontario, ALG est un important fournisseur de données et de services de consultation pour le secteur automobile. ALG fait figure de référence en matière de projections des valeurs résiduelles en Amérique du Nord et publie un guide des valeurs résiduelles pour tous les véhicules vendus au Canada et aux États-Unis. ALG établit des projections sur la valeur résiduelle des véhicules depuis plus de 50 ans tant au Canada qu'aux États-Unis. ALG est une filiale à part entière de TrueCar, Inc. Pour en savoir plus, visitez www.alg.com.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

