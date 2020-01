Subaru Canada remporte deux prix de l'AJAC au Salon international de l'auto de Montréal





Subaru reçoit les prix Meilleure voiture grand format 2020 au Canada (Legacy) et Meilleur utilitaire intermédiaire 2020 au Canada (Outback)

Subaru est à présent en lice pour remporter le prix Voiture canadienne de l'année et Utilitaire canadien de l'année

MISSISSAUGA, ON, le 16 janv. 2020 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer que deux modèles Subaru 2020 ont reçu les grands honneurs de catégorie de la part de l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC). C'est aujourd'hui dans le cadre du Salon international de l'auto de Montréal que la Legacy a reçu le prix Meilleure voiture grand format 2020 au Canada et l'Outback, le prix Meilleur utilitaire 2020 au Canada, une catégorie à forte concurrence.

« Les gagnants d'un prix de catégorie du programme des prix de la Voiture canadienne de l'année de l'AJAC sont les véhicules que nos membres jugent être les mieux adaptés aux réalités de la conduite au Canada », a déclaré Stephanie Wallcraft, présidente de l'AJAC. « Les membres de l'AJAC forment le plus grand groupe de journalistes automobiles au pays, et ils sont fiers de fournir des évaluations objectives, équitables et basées sur des essais routiers en situations réelles. »

Les gagnants ont été sélectionnés parmi 51 concurrents, notamment les gagnants de catégorie de l'année dernière et les modèles grandement remaniés ou de nouvelle génération de cette année. En tout, plus de 1 200 bulletins de vote ont été soumis de façon anonyme. Les chroniqueurs de l'AJAC de Vancouver à Halifax ont conduit les véhicules tout au long de la période d'évaluation de six mois dans les mêmes conditions que rencontrent les automobilistes canadiens au quotidien.

« Nous construisons nos véhicules pour les routes et les conditions du Canada », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « Nous sommes très fiers de gagner des prix décernés par une association aussi remarquable que l'AJAC. »

Les deux gagnants Subaru ainsi que les gagnants des dix autres catégories sont à présent en lice pour recevoir le titre de Voiture canadienne de l'année 2020 et Utilitaire canadien de l'année 2020. Ces prix seront présentés dans le cadre des cérémonies d'ouverture du Salon international de l'auto du Canada, à Toronto, le 13 février 2020.

Au sujet de l'AJAC

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) est une association réunissant des journalistes, rédacteurs et photographes professionnels ainsi que des membres du monde des affaires dont le travail se concentre sur l'automobile et l'industrie automobile au Canada. Collectivement, nous visons à promouvoir, encourager, soutenir et faciliter le professionnalisme chez les journalistes automobiles du Canada et à garantir une couverture du monde automobile dans le respect des faits et de l'éthique. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres, aux événements annuels de l'AJAC et aux programmes de prix Voiture canadienne de l'année et Utilitaire canadien de l'année, des Prix de l'Innovation et de l'ÉcoRandonnée.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

