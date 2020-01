La protection des végétaux, la protection de la vie : le Canada célèbre en 2020 l'Année internationale de la santé des végétaux





OTTAWA, le 16 janv. 2020 /CNW/ - Alors que le Canada se prépare à souligner l'Année internationale de la santé des végétaux (AISV) 2020, organisée par les Nations Unies, il est important de se rappeler que des plantes en santé sont essentielles à la sécurité alimentaire et au bien-être de tous les Canadiens. Les espèces envahissantes et autres phytoravageurs endommagent nos productions végétales, nos écosystèmes, nos forêts et nos habitats naturels, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé humaine.

Cette initiative offre aux Canadiens une occasion unique de jouer un rôle plus actif en s'engageant à promouvoir et à préserver la santé des végétaux pour les générations futures. Les Canadiens de tout âge ont le pouvoir d'aider à minimiser les risques pour les plantes du Canada. Vous pouvez prendre des mesures en signalant les phytoravageurs dans votre région et en ne brûlant que du bois de chauffage local ou qui a été traité à la chaleur. Des activités comme celles-ci, ainsi qu'un concours international de photos, sont disponibles sur le site AISV Canada.

Le gouvernement du Canada fait sa part en collaborant avec des partenaires du pays et de l'étranger à faire de la sensibilisation dans le cadre de l'Année internationale de la santé des végétaux et en aidant à protéger les ressources végétales du Canada. Assurez-vous de vous joindre au mouvement de l'Année internationale de la santé des végétaux en 2020!

« Nous connaissons tous les dommages que des espèces envahissantes comme l'agrile du frêne peuvent causer à notre environnement ainsi qu'à notre économie. Cette année nous offre une importante occasion de sensibiliser les gens à la façon dont ils peuvent protéger nos plantes en identifiant et en signalant les ravageurs envahissants. Les Canadiens peuvent être fiers de la vigilance et du leadership international dont fait preuve l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour prévenir la propagation des espèces envahissantes ».

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

La protection des plantes est primordiale à la santé humaine et animale, ainsi qu'à notre environnement et à notre économie.

Les plantes saines fournissent 80 % des aliments que nous consommons et 98 % de l'oxygène que nous respirons.

Le changement climatique, le commerce et les voyages internationaux, voire des loisirs extérieurs pratiqués au Canada , comme le camping et le jardinage, peuvent contribuer à la propagation de plantes envahissantes, de maladies de plantes et d'autres organismes nuisibles.

. Les Canadiens peuvent protéger les plantes en :

se renseignant sur les organismes nuisibles des plantes et en signalant leur présence à l'ACIA sur le site inspection.gc.ca/phytoravageurs ou dans les médias sociaux à @InspectionCan,



en achetant et en brûlant du bois de chauffage local ou qui a été traité à la chaleur, pour réduire la propagation des parasites des plantes, comme l'agrile du frêne, qui se cachent dans le bois de chauffage,



en participant à des discussions sur la santé des végétaux dans les médias sociaux à #SantéDesVégétaux et à #IYPH2020 pour sensibiliser à la protection des végétaux,



en visitant le site science.gc.ca pour en apprendre davantage et voir les activités qui sont organisées.

L'Année internationale de la santé des végétaux comporte quatre grands thèmes : aide à l'éradication de la faim, réduction de la pauvreté, protection de l'environnement et promotion du développement économique.

Les politiques et les actions pour promouvoir la santé des végétaux sont fondamentales pour atteindre les Objectifs de développement durable, en particulier ceux qui visent à réduire la pauvreté, la faim et les menaces pour l'environnement.

Les Objectifs de développement durable sont un ensemble de 17 objectifs mondiaux qui servent de feuille de route pour aider à mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les peuples jouissent de la paix et de la prospérité d'ici à 2030.

Au Canada , le secteur des productions végétales génère des exportations de plus de 23,8 milliards de dollars par année, et celui de la foresterie contribue pour 24,6 milliards de dollars à l'économie canadienne.

