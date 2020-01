Microsoft annonce qu'elle aura un bilan carbone négatif d'ici 2030





REDMOND, Washington, 16 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. a annoncé jeudi un objectif ambitieux et un nouveau plan pour réduire et à terme gommer son empreinte carbone. D'ici 2030, Microsoft affichera un bilan carbone négatif et, d'ici 2050, elle compte éliminer de l'environnement tout le carbone que la société a émis depuis sa création en 1975, que ce soit directement ou par sa consommation électrique.

Lors d'un événement organisé sur le campus de Redmond de la société, le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, le président, Brad Smith, la directrice financière, Amy Hood, et le directeur de l'environnement, Lucas Joppa, ont annoncé les nouveaux objectifs de l'entreprise et présenté un plan détaillé pour atteindre la neutralité carbone.

« Le monde va devoir atteindre zéro émission nette, mais ceux d'entre nous qui peuvent se permettre d'aller plus vite et de dépasser cet objectif doivent le faire. C'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui un objectif ambitieux et un nouveau plan pour réduire et à terme gommer l'empreinte carbone de Microsoft », a déclaré le président de Microsoft, Brad Smith. « D'ici 2030, Microsoft affichera un bilan carbone négatif et d'ici 2050, Microsoft éliminera de l'environnement tout le carbone que la société a émis depuis sa création en 1975, que ce soit directement ou par sa consommation électrique. »

Le blog officiel de Microsoft donne davantage d'informations sur l'objectif audacieux de la société et son plan détaillé pour gommer son empreinte carbone : https://blogs.microsoft.com/?p=52558785.

La société a annoncé un programme agressif visant à réduire ses émissions de carbone de plus de moitié d'ici 2030, tant pour ses émissions directes que pour l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement et de valeur. Cela comprend la réduction de ses propres émissions directes ainsi que des émissions liées à l'énergie qu'elle utilise à un niveau proche de zéro d'ici le milieu de cette décennie. Elle a également annoncé une nouvelle initiative visant à utiliser la technologie Microsoft pour aider ses fournisseurs et clients dans le monde entier à réduire leur propre empreinte carbone et un nouveau fonds d'innovation climatique d'un milliard de dollars destiné à accélérer le développement de technologies de réduction, de capture et d'élimination du carbone à l'échelle mondiale. À partir de l'année prochaine, la société fera également de la réduction du carbone un aspect explicite des processus d'approvisionnement de sa chaîne logistique. Un nouveau rapport annuel sur la durabilité environnementale détaillera l'impact de Microsoft sur le carbone et son parcours pour réduire ses émissions. Enfin, la société utilisera sa voix et son influence pour soutenir les politiques publiques favorisant la création de circonstances favorables à la réduction et l'élimination du carbone.

Pour plus d'informations, consultez le microsite de Microsoft : https://news.microsoft.com/climate.

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) facilite la transformation numérique pour ouvrir une nouvelle ère : celle du cloud intelligent et de la périphérie intelligente. Sa mission consiste à donner à chaque entreprise et à chaque individu de la planète les moyens d'aller plus loin.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpg

Communiqué envoyé le 16 janvier 2020 à 12:30 et diffusé par :