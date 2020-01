Schneider Electric présente une avancée décisive dans la sécurité électrique au travail avec ArcBloktm





Protection accrue des ouvriers et de l'équipement contre les événements dangereux d'arc électrique

MISSISSAUGA, ON, le 16 janv. 2020 /CNW/ - La marque Square Dtm de Schneider Electric a annoncé la disponibilité d'une technologie brevetée de limitation des arcs électriques. ArcBloktm est maintenant offert au Canada pour les centres de commande de moteurs Modèle 6. ArcBloktm est simple, efficace et offre une mesure de sécurité décisive pour protéger les ouvriers en électricité et l'équipement.

« Les événements d'arc électrique peuvent être catastrophiques. Ils mettent les ouvriers à risque, peuvent endommager l'équipement et causer des interruptions coûteuses pour l'ensemble des industries, du secteur de la santé au secteur manufacturier, là où des interruptions ne sont pas une option, affirme Guy Lachance, directeur de marketing des produits électriques chez Schneider Electric Canada. Il est difficile de limiter efficacement les risques électriques, mais l'utilisation de la technologie ArcBloktm dans les nouvelles installations ou lors de la modernisation d'équipement plus ancien réduit le risque d'un arc électrique et, advenant un tel événement, celui-ci est contenu pour protéger les ouvriers et l'équipement. »

Bien que les politiques de sécurité et les mesures de prévention actuelles soient efficaces, les arcs électriques continuent d'être un danger important sur les lieux de travail. Pour y remédier, ArcBloktm de Schneider Electric utilise des capteurs thermiques numériques et des protocoles de communication Zigbee pour accroître le contrôle et la visibilité du système. Cela offre un contrôle supplémentaire pour surveiller les centres de commande de moteurs compatibles avec ArcBloktm à distance grâce à des solutions comme le système EcoStruxure de Schneider Electric. Les températures peuvent être mesurées à l'aide d'appareils mobiles et d'étiquettes électroniques NFC, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis de l'équipement de protection individuelle et des contrôles administratifs.

Le centre de commande de moteurs Modèle 6 de Schneider Electric avec la technologie ArcBloktm est testé selon les exigences IEEE/ANSI C37.20.7. Une fois installé, le système limite les risques d'arc électrique et, advenant un tel événement, l'énergie d'arc obtenue est contenue dans les structures renforcées, homologuées pour des courants de défaut de 100 kA à 480V, et de 50 kA à 600 V.

À propos de Schneider Electric

Chez Schneider, nous considérons que l'accès à l'énergie et au numérique est un droit humain fondamental. Nous encourageons tout le monde à tirer parti de leur énergie et de leurs ressources, afin de veiller à ce que « Life Is On » soit partout, pour tous et à chaque instant.

Nous offrons des solutions numériques de gestion énergétique et d'automatisation pour assurer l'efficacité et la durabilité. Nous combinons des technologies énergétiques de pointe, l'automatisation en temps réel, des logiciels et des services afin de créer des solutions intégrées pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes engagés à exploiter les possibilités infinies que présente la collectivité mondiale, ouverte et innovante qui est passionnée par notre mission importante, ainsi que nos valeurs inclusives et responsables.

www.se.com

Mots-clics : #LifeIsOn #ArcBlok

SOURCE Schneider Electric Canada Inc.

Communiqué envoyé le 16 janvier 2020 à 11:39 et diffusé par :