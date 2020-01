Visa atteint son objectif d'électricité 100 % renouvelable





Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd'hui que la société avait atteint son objectif qui était d'utiliser une électricité 100 % renouvelable d'ici 2020, renforçant l'engagement de la société à agir de façon responsable et durable dans l'ensemble de ses opérations mondiales, y compris ses 131 bureaux dans 76 pays et ses quatre centres de traitement mondiaux.

Depuis l'établissement de son objectif d'électricité 100 % renouvelable en 2018, Visa a pris des mesures rapides dans l'ensemble de ses installations mondiales en adoptant une combinaison durable de sources d'énergie renouvelable telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne.

« Chez Visa, nous saisissons à la fois la responsabilité et l'occasion d'apporter des changements importants en faveur d'un avenir durable et inclusif », a déclaré Al Kelly, président-directeur général de Visa Inc. « Je suis fier des investissements que nous avons faits dans notre infrastructure pour atteindre cet important jalon en matière d'énergie renouvelable. Nous allons continuer de promouvoir le rôle de notre entreprise et de notre industrie dans la transition vers une économie mondiale plus propre. »

En collaborant avec des services publics locaux et des fournisseurs compétitifs du marché de l'électricité, Visa a tiré parti des options d'électricité renouvelable propres à chaque marché qui correspondent le mieux à l'approche de l'électricité renouvelable privilégiée dans le pays. Visa a fait des investissements dans l'électricité renouvelable à l'échelle locale sur des marchés où la société possède des installations majeures, notamment quatre sites aux États-Unis et au Royaume-Uni qui représentent 80 % de sa consommation totale en électricité. Les actions spécifiques de Visa incluaient des participations à des programmes d'électricité renouvelable proposés par Total Energy au Royaume-Uni, Xcel Energy dans le Colorado, Austin Energy au Texas et Peninsula Clean Energy dans la région de la baie de San Francisco.

Dans le cadre de son engagement envers une transition globale vers l'électricité renouvelable, Visa a également rejoint et suivi les directives de RE100, une collaboration mondiale d'entreprises influentes engagées en faveur d'une énergie 100 % renouvelable dirigée par The Climate Group en partenariat avec CDP ; est devenue membre de l'Alliance REBA (Renewable Energy Buyers Alliance) ; et adhéré aux principes des acheteurs d'énergies renouvelables (Renewable Energy Buyers' Principles).

En achetant une électricité 100 % renouvelable, Visa réduit les émissions de gaz à effet de serre produites par l'électricité que la société consomme (émissions de Catégorie 2), réduisant ainsi de près de 90 % les émissions opérationnelles de ses installations et de ses centres de données par rapport à la référence 2014 de la société.

« Nous félicitons Visa pour cette annonce formidable qu'ils ont atteint leur objectif d'électricité 100 % renouvelable, preuve que les entreprises peuvent faire rapidement la transition vers une énergie propre », a commenté Amy Davidsen, directrice exécutive de The Climate Group pour l'Amérique du Nord. « Il est également impressionnant de voir que Visa a travaillé avec d'autres acteurs clés pour augmenter sa capacité en électricité renouvelable dans les régions où ils exercent leurs activités. Une telle action de leadership contribue à accélérer l'évolution du marché et réduit les émissions de gaz à effet de serre. »

Visa maintiendra son engagement de promouvoir un avenir plus durable au sein de ses opérations et dans l'écosystème global du commerce. Dans le cadre de ses opérations, les sites Visa du monde entier ont mis en oeuvre des mesures d'efficacité énergétique pour répondre à cet engagement, y compris un engagement envers des opérations et une conception architecturale certifiées LEED, des mises à niveau de l'éclairage et du CVC et une politique efficace en matière d'électronique stipulant qu'au moins 90 % des nouveaux équipements électroniques utilisés dans les bureaux de son plus grand campus d'entreprise répondent aux normes de certification ENERGY STAR ou EPEAT.

« Alors que le monde se focalise de plus en plus sur les défis mondiaux que constitue le changement climatique, nous reconnaissons et comprenons la nécessité de faire preuve de leadership en contribuant au développement d'un avenir plus durable » a ajouté Douglas Sabo, vice-président directeur de la responsabilité d'entreprise et du développement durable chez Visa Inc. « Pour Visa, cette réalisation démontre notre engagement à être une force positive et à ouvrir la voie à des pratiques commerciales durables. »

Cette réalisation fait fond sur la stratégie globale de Visa en faveur de la durabilité, qui été reconnue par l'industrie. Visa figure à l'indice nord-américain de durabilité du Dow Jones (Dow Jones Sustainability North American Index) depuis 2017, est intégrée à l'indice FTSE4Good et a été classée en 2018 « Outperformer » (Surperformance) dans le secteur des logiciels et des services par Sustainalytics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux indépendants de recherche et de notations de gouvernance d'entreprise et ESG aux investisseurs. Pour en savoir plus sur les autres prix et reconnaissances, veuillez consulter le rapport 2018 sur le responsabilité d'entreprise et du développement durable (Corporate Responsibility and Sustainability) de Visa.

L'engagement de Visa en faveur de la durabilité s'étend également à l'extérieur de la société. Parmi ses nombreuses initiatives en cours, la société a :

OEuvré pour éliminer les frictions dans les transports en commun et la mobilité urbaine

Participé à une étude sur les consommateurs et une vie saine et durable dans 25 pays

Contribué à lancer Travalyst, une initiative axée sur le voyage et le tourisme durables

Rejoint des marques engagées en tant que partenaire fondateur de Brands for Good, une initiative visant à créer un mouvement pour rendre le concept de développement durable plus attrayant, enrichissant et atteignable

