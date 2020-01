Mise à jour mensuelle des progrès réalisés jusqu'en décembre 2019 sur les avis concernant la qualité de l'eau potable des réseaux publics dans les réserves





OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, le 16 janv. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est en bonne voie de respecter son engagement à lever tous les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable provenant des réseaux publics dans les réserves d'ici mars 2021. L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a présenté aujourd'hui la mise à jour mensuelle de l'état d'avancement des travaux du Ministère.



En décembre 2019, deux avis à court terme sur la qualité de l'eau potable provenant des réseaux publics dans les réserves ont été levés et un autre est devenu un avis à long terme.



Le 4 décembre 2019, la Nation crie de Little Red River, en Alberta, a levé un avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable de son réseau public de John D'Or Prairie. L'avis concernant la qualité de l'eau potable, en vigueur depuis le 12 septembre 2019, a été levé à la suite de travaux d'entretien périodique du réseau.

Le 19 décembre 2019, la Nation dakota de Wahpeton, en Saskatchewan, a levé un avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable de son réseau public. L'avis, en vigueur depuis le 6 mars 2019, a été levé à la suite d'améliorations apportées au fonctionnement et à la surveillance de la station de traitement de l'eau.

Depuis novembre 2015, 148 avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable ont été levés avant qu'ils deviennent des avis à long terme.

Le 6 décembre 2019, un avis concernant la qualité de l'eau potable dans la Première Nation de Shamattawa, au Manitoba, est devenu un avis à long terme, lequel était en vigueur depuis plus de 12 mois. L'avis avait été émis en décembre 2018 en raison de problèmes mécaniques et opérationnels liés à l'infrastructure de traitement de l'eau. Services aux Autochtones Canada continue de travailler en partenariat avec la Première Nation pour trouver une solution à court terme et la mettre en oeuvre. Les plans d'agrandissement et de modernisation du réseau d'aqueduc public pour répondre aux besoins à long terme de la communauté en sont actuellement au stade préliminaire d'élaboration.

De novembre 2015 à décembre 2019, 87 avis à long terme concernant les réseaux publics des réserves ont été levés. Depuis, un autre avis à long terme a été levé. Pour obtenir des renseignements à jour à cet égard, veuillez consulter la page canada.ca/eau-dans-reserves.

Au total, 574 projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sont en cours ou terminés depuis le budget de 2016. Ces projets comprennent la construction, la modernisation ou la réparation d'infrastructures et la réalisation d'études de faisabilité pour s'assurer que les Premières Nations disposent des infrastructures adéquates pour leurs communautés en croissance. Jusqu'à maintenant, 265 projets ont été achevés et 309 autres sont en cours de réalisation au profit de 606 communautés des Premières Nations d'un bout à l'autre du pays.

« Les Premières Nations et le gouvernement du Canada continuent de travailler à l'élimination des derniers avis à long terme sur l'eau potable et à l'élargissement de l'accès à l'eau potable. Le travail sans relâche sur les avis à court terme est un aspect essentiel de notre objectif d'améliorer l'accès à l'eau potable et salubre. Je suis heureux d'annoncer qu'en décembre, deux avis à court terme ont été levés en temps opportun, ce qui a permis à un plus grand nombre de communautés d'avoir accès à de l'eau potable salubre. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

Un avis concernant la qualité de l'eau potable devient un avis à long terme lorsqu'il est en vigueur depuis plus d'un an.

Les avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable sont des mesures préventives de santé publique; ils sont en vigueur pendant moins d'un an et sont émis lorsque la salubrité de l'eau potable ne peut pas être garantie.

De concert avec les Premières Nations, le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre fin à tous les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans les réseaux publics des réserves d'ici mars 2021.

s'est engagé à mettre fin à tous les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans les réseaux publics des réserves d'ici mars 2021. Le budget de 2016 a accordé 1,8 milliard de dollars sur cinq ans pour l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

Le budget de 2017 a affecté 49,1 millions de dollars supplémentaires sur trois ans pour améliorer l'accès à l'eau potable.

Le budget de 2018 a affecté 172,6 millions de dollars supplémentaires sur trois ans pour améliorer l'accès à de l'eau potable propre et salubre et accélérer le rythme de la construction et de la rénovation des réseaux d'aqueduc touchés.

Le budget de 2019 réserve 739 millions de dollars de plus sur cinq ans, à compter de 2019-2020, ainsi que 184,9 millions de dollars par année par la suite. Cet investissement sert à financer la réalisation de réparations urgentes aux réseaux d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées vulnérables ainsi que le fonctionnement et l'entretien de l'infrastructure connexe dans les communautés des Premières Nations.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les communautés rurales et nordiques du Canada .

