Parcs Canada annonce le 50e anniversaire du parc national Forillon en 2020





Une année mémorable pour profiter d'une histoire et d'un territoire uniques

GASPÉ, QC, le 16 janv. 2020 /CNW/ - Les destinations de l'Agence Parcs Canada constituent les pierres angulaires de l'industrie touristique du Canada, et l'Agence s'est engagée à offrir aux visiteurs des expériences enrichissantes et de grande qualité et à appuyer le tourisme dans les collectivités de partout au pays. L'année 2020 marque le 50e anniversaire du parc national Forillon. Sous le thème 50 ans d'expériences, au parc national Forillon, la programmation entourant cet anniversaire permettra aux visiteurs de découvrir le parc à travers les yeux de personnes dont la vie a été marquée par ce magnifique territoire, d'hier à aujourd'hui.

Au cours de la période estivale, des activités et événements spéciaux souligneront ce jalon important grâce à la précieuse collaboration de la Nation Micmac de Gespeg et du Regroupement de personnes expropriées de Forillon et leur descendance. Plusieurs partenaires de la région seront également présents.

La programmation se précisera au cours des prochaines semaines. Les visiteurs qui souhaitent profiter au maximum des activités et de leur passage au parc national Forillon sont invités à planifier leur séjour en consultant le site Web du parc, en téléchargeant l'application mobile de Parcs Canada et en suivant la page Facebook du parc (PNForillon).

En ce qui a trait aux autres événements se déroulant sur le territoire du parc national Forillon, leur programmation sera bonifiée aux couleurs du 50e en commençant dès le 22 février prochain avec la Traversée de la Gaspésie en ski de fond et en raquette. Cette expérience unique sera suivie par le Festival Musique du Bout du Monde et l'Ultra-Trail du Bout du Monde.

Plusieurs nouveautés permettront également aux visiteurs d'apprécier le parc différemment en cette année toute particulière. Entre autres, les campeurs pourront vivre une nuitée hors de l'ordinaire en admirant les étoiles dans une Ôasis. Ce nouvel hébergement, pouvant accueillir deux adultes et deux enfants, est doté d'une banquette convertible en lit, d'une mezzanine hamac, d'une fenestration à 180 degrés face à la mer et est chauffé et éclairé. En juin, le nouveau centre d'accueil et de découverte du secteur Nord sera inauguré. On y retrouvera une nouvelle exposition permanente, un service de restauration, une boutique, une terrasse, une buanderie, une connexion Wi-Fi ainsi que plusieurs offres d'activités récréatives. Le centre sera également le point de départ du nouveau sentier Du banc. Longeant le littoral du Cap-des-Rosiers, il offre une vue imprenable sur les grandioses falaises de Forillon.

Comme il n'est jamais trop tôt pour planifier les vacances d'été et d'automne, les réservations pour le camping commencent dès aujourd'hui. Les campeurs peuvent réserver leur séjour par l'entremise du site Web du Service de réservation de Parcs Canada ou en appelant au 1-877-737-3783.

Citations

« C'est avec grande fierté que le gouvernement du Canada souligne les 50 ans du parc national Forillon! La riche histoire de ce territoire et des gens qui y ont vécu de même que ses paysages distinctifs alternant entre la mer, les falaises et la forêt font de ce parc une destination unique. Je tiens à remercier les communautés environnantes pour leur contribution inestimable au développement et au rayonnement du parc de même que les équipes passionnées du parc Forillon qui offrent depuis 50 ans des expériences de grande qualité à des milliers de visiteurs d'ici et d'ailleurs. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre du Revenu national et députée de Gaspésie -- Les Îles-de-la-Madeleine

« Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec Parcs Canada pour faire connaître notre culture et nos traditions sur notre territoire le Gespe'gewa'gi en organisant des activités d'interprétation. Faire partie de la programmation du 50e anniversaire sera un tremplin non négligeable en ce sens. »

Elisha Simon

Directrice générale de la Nation Micmac de Gespeg

« Bien que l'anniversaire de création du parc ravive des souvenirs douloureux chez les personnes expropriées, il demeure important pour nous de poursuivre nos efforts avec l'équipe actuelle de Parcs Canada afin de nous assurer que notre histoire soit diffusée le plus largement possible. »

Marie-Laure Rochefort

Regroupement des personnes expropriées de Forillon et leur descendance

Les faits en bref

En juin 1970, Forillon est devenu le premier parc national du réseau canadien au Québec. Situé à l'extrémité de la péninsule gaspésienne, le parc national Forillon assure la sauvegarde d'un territoire de 244,8 km 2 , incluant une bande marine de plus de 150 m de largeur (4,4 km 2 ).

, incluant une bande marine de plus de de largeur (4,4 km ). La forêt recouvre 95 % de la superficie du parc et elle abrite une diversité d'espèces fauniques et végétales, dont plusieurs espèces en péril.

Le paysage côtier distinctif du parc national Forillon, ses sentiers de randonnée et ses terrains de camping sont prisés comme en témoigne les 170 000 personnes qui ont visité le parc entre juin et octobre 2019.

Le patrimoine culturel qui témoigne, entre autres, de l'occupation autochtone du territoire et de la pêche commerciale qui y a eu cours jusqu'au milieu du XX e siècle font de Forillon une destination unique.

siècle font de Forillon une destination unique. Pour la saison 2020, le parc national Forillon sera ouvert aux visiteurs du 29 mai au 12 octobre. Le parc compte 362 emplacements de camping. On les retrouve aux campings Petit-Gaspé, Cap-Bon-Ami et Des-Rosiers où sont également les cinq nouvelles Ôasis et le micrOcube. De plus, 15 tentes oTENTik chauffées et équipées sont disponibles dans les campings Petit-Gaspé et Des-Rosiers.

Les sites de Parcs Canada sont une excellente façon pour les jeunes de faire l'expérience du plein air et d'en apprendre davantage au sujet de notre environnement et de notre histoire. L'entrée est gratuite à tous les endroits de Parcs Canada pour les jeunes de 17 ans et moins.

