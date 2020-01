Le programme de partenariat de YellowDog est en pleine expansion alors que la société se prépare pour une croissance internationale





- En 2019, YellowDog a conclu plusieurs partenariats stratégiques de revente clés, alors que la société a ouvert la porte de nouveaux marchés internationaux.

BRISTOL, Angleterre, 16 janvier 2020 /PRNewswire/ -- En plus des partenariats de YellowDog lancés en Allemagne avec dve Advanced Systems, en France, avec post Logic, et en Amérique du Nord avec Quadbridge, Annex Pro a été annoncé cette semaine comme le tout dernier revendeur canadien et américain à valeur ajoutée de la technologie multi-cloud de YellowDog.

James Stevens, directeur commercial de YellowDog, a déclaré : « 2019 a été une année très solide pour YellowDog. La contribution du réseau de partenaires au succès de YellowDog avec l'acquisition de nouveaux clients et la croissance du chiffre d'affaires a été significative. Cela nous donne la certitude que ce canal nous apportera beaucoup de choses en 2020 et au-delà. »

En plus de ses accords de revente, YellowDog dispose également d'un réseau mondial de partenaires comprenant des entreprises technologiques innovantes et des sociétés de services mondiales. Alors que YellowDog entame l'année 2020, qui est sa cinquième année d'activité, son agilité à établir différents types de partenariats dans une variété d'industries et de marchés avec de multiples cas d'utilisation pour sa technologie pourrait être la clé pour concrétiser ses plans de croissance durable des revenus.

