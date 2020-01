Industrie 4.0 - Plus de 7,7 M$ accordés à la Boulangerie Lanthier pour agrandir et moderniser son usine de Baie?D'Urfé





BAIE?D'URFÉ, QC, le 16 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a accordé des aides financières totalisant plus de 7,7 millions de dollars à la Boulangerie Lanthier afin d'appuyer la réalisation d'un projet d'investissement évalué à 51 millions de dollars, qui a contribué à la création de 64 emplois. Celui-ci visait l'agrandissement de l'usine de l'entreprise à Baie?D'Urfé, dans la région de Montréal, afin de permettre notamment l'automatisation d'une deuxième chaîne de production de pain à hamburger brioché.

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation a ainsi attribué, par l'entremise du programme ESSOR, un prêt de 7,6 millions de dollars à l'entreprise, alors que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a accordé, en vertu du programme Transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité, une contribution financière de 150 000 $ pour soutenir ce projet.

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière?Appalaches, du Bas?Saint?Laurent et de Gaspésie-Îles?de?la?Madeleine, Mme Marie?Eve Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« Les entreprises les plus productives sont celles qui intègrent de nouvelles technologies, notamment liées à l'automatisation, afin de s'adapter plus rapidement aux changements de l'industrie 4.0. La Boulangerie Lanthier a bien saisi cet enjeu, et c'est pourquoi le gouvernement du Québec est fier d'avoir contribué à la réussite de ce projet important, lequel lui permettra notamment d'augmenter sa capacité de production de pain à hamburger brioché, un produit de niche dont la demande est en pleine croissance sur le marché nord?américain. »

Marie?Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière?Appalaches, du Bas?Saint?Laurent et de Gaspésie-Îles?de?la?Madeleine

« L'industrie agroalimentaire québécoise est propice à l'adoption de technologies innovantes, et le projet de la Boulangerie Lanthier en est un bel exemple. Grâce à l'automatisation d'une deuxième chaîne de production, l'entreprise pourra allier tradition et modernité afin de continuer d'offrir des produits qui reflètent l'expertise québécoise. Nous sommes donc heureux d'avoir soutenu ce projet, qui vient consolider, une fois de plus, la réputation d'excellence du Québec dans le secteur agroalimentaire. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre?du?Québec



« Depuis près de trente?cinq ans déjà, l'usine de la Boulangerie Lanthier contribue à la vitalité économique de Baie?D'Urfé ainsi qu'au dynamisme des secteurs manufacturier et agroalimentaire de Montréal. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons appuyé la réalisation de son initiative, qui créera entre autres de nombreux emplois. À l'est comme à l'ouest, le développement économique de la métropole est une priorité pour notre gouvernement. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Fondée en 1932 en Ontario , la Boulangerie Lanthier fabrique du pain, notamment du pain à hamburger brioché, à partir de recettes traditionnelles. En 1985, elle a implanté une usine de production à Baie?D'Urfé, dans la région de Montréal. Depuis 2016, cette entreprise est majoritairement détenue par l'entreprise française La Fournée Dorée.

, la Boulangerie Lanthier fabrique du pain, notamment du pain à hamburger brioché, à partir de recettes traditionnelles. En 1985, elle a implanté une usine de production à Baie?D'Urfé, dans la région de Montréal. Depuis 2016, cette entreprise est majoritairement détenue par l'entreprise française La Fournée Dorée. Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec. Le programme Transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité vise à accroître les investissements en transformation alimentaire pour remédier au manque de main-d'oeuvre et augmenter la compétitivité des entreprises.

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional

Communiqué envoyé le 16 janvier 2020 à 10:18 et diffusé par :