Durabilité solaire : la tour centrale du projet CSP de 700 MW de Shanghai Electric et de la DEWA s'achève à Dubaï





SHANGHAI, 16 janvier 2020 /CNW/ - Le projet d'énergie solaire à concentration de 700 MW de Dubaï, le plus grand projet CSP monosite de la planète, comme on l'a annoncé, a marqué des progrès importants. En effet, le 9 janvier, pour parachever la tour centrale de 222 m, il s'est tenu une cérémonie digne de l'événement en présence des représentants de Shanghai Electric, le maître d'oeuvre du projet, ainsi que des dignitaires de la Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), de Noor Energy 1 et du China Construction Third Engineering Bureau.

« La SEGC (Shanghai Electric Group Company) nous ont montré ce dont elle est capable, soit des performances exceptionnelles, en terminant la tour solaire en béton selon le calendrier, d'autant plus qu'elle a connu des défis épineux en cours de route », a déclaré Enrique Valades Nieto, directeur des travaux de construction chez Noor Energy 1.

Le projet CSP de 700 MW, la quatrième phase du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum à Dubaï, constitue une partie cruciale de l'initiative « Vision 2021 » du gouvernement, laquelle consiste à assurer le développement durable et respectueux de l'environnement des Émirats arabes unis.

Outre « Vision 2021 », le gouvernement a également lancé le « Plan stratégique de l'énergie 2050 » dont l'ambition consiste à faire passer de 25 % à 50 %, d'ici à 2050, la contribution des énergies propres au bouquet énergétique total. Une fois opérationnelle, la centrale CSP fera réduire, de 1.6 millions de tonnes par an, l'empreinte carbone de Dubaï.

La durabilité est au centre du projet. En cohérence avec cet objectif et dans le souci de minimiser l'impact des travaux de construction, Shanghai Electric a recruté des experts et partenaires pour relocaliser dans un nouveau parc animalier des animaux sauvages et 180 arbres mesquite sur les 40 kilomètres carrés que recouvre le site.

D'autre part, le projet, qui bénéficie du soutien d'une équipe internationale, vise à générer des emplois en faveur des habitants, soit environ 6 000 emplois dans les secteurs de la technologie, de la gestion de l'énergie et de la construction, selon les estimations, à mesure que le projet avance.

À propos des systèmes d'énergie solaire à concentration

Les systèmes d'énergie solaire à concentration (CSP) produisent de l'électricité à l'aide de miroirs ou de lentilles qui concentrent une grande surface de lumière solaire sur une petite surface. L'électricité est produite lorsque la lumière concentrée est convertie en chaleur qui vient entraîner une turbine à vapeur reliée à un générateur d'électricité. Les capteurs d'énergie solaire de la centrale CSP de 700 MW se composent de capteurs à tour et de capteurs à tubes. La tour centrale, la composante capitale de la centrale, sert à recevoir toute la lumière solaire focalisée des 70 000 miroirs augmentant ainsi la température à plus de 500 ºC et, avec cette chaleur, produire la turbine à vapeur connectée au générateur d'énergie électrique. D'une hauteur totale de 267 mètres, cette tour est actuellement la tour thermique la plus élevée du monde.

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (codes boursiers SEHK : 2727; SSE : 601727) se consacre principalement à la conception, la fabrication et la distribution d'équipements d'énergie électrique et industriels. Elle se spécialise surtout dans les nouvelles énergies (notamment la fabrication et la vente d'éoliennes et de leurs composants ainsi que d'équipement de production d'énergie nucléaire); les entreprises d'énergie propre et efficace (notamment la fabrication et la vente d'équipement de production d'énergie thermique et d'équipement de transport et de distribution d'énergie); l'équipement industriel (dont la production et la vente d'ascenseurs et de moteurs); l'industrie des services modernes (comme la passation de marchés de projets de construction d'énergie thermique et des projets de transport et de distribution), ainsi que d'autres activités.

