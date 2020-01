Invitation aux médias - La Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs tient des auditions à Montréal





QUÉBEC, le 16 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les membres de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs invitent les représentantes et représentants des médias à assister au point de presse et aux auditions publiques et consultations particulières qui se tiendront à Montréal.

Quand :

Le lundi 20 janvier 2020, de 8 h 30 à 21 h et le mardi 21 janvier 2020, de 8 h 30 à 18 h 15.

Un point de presse se tiendra avant le début des auditions, le 20 janvier 2020, à 8 h 30.

Où :

Centre Pierre-Charbonneau

3000 rue Viau

Montréal (Québec) H1V 3J3

Demandes d'entrevues : Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent mener des entrevues avec le président, la vice-présidente ou un membre du comité directeur de la Commission spéciale sont invités à s'adresser à Julie Champagne.

Prise d'images : La prise d'images sera autorisée durant les auditions.

L'horaire détaillé des auditions est disponible sur le site de l'Assemblée nationale.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Communiqué envoyé le 16 janvier 2020 à 09:27 et diffusé par :