Invitation de presse - Une 9e édition pour le spectacle-bénéfice de la Fondation du Cégep : Le Gala Comédie Star présenté par Lareau - courtiers d'assurances





SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 16 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le 23 janvier prochain à 20 h, la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu tiendra la 9e édition de son spectacle-bénéfice Le Gala Comédie Star, présenté par Lareau - courtiers d'assurances. L'événement sera animé par Stéphane Fallu et mettra en vedette Réal Béland, Cathy Gauthier, Les Denis Drolet et Julien Tremblay. Monsieur Julien L'Heureux, courtier en assurance de dommages chez Lareau et président d'honneur de l'événement, ainsi que monsieur Samuel Benny, président de la Fondation, feront une allocution sur scène.

Plus de 550 personnes seront présentes à cette soirée tout en humour au profit de l'éducation. Notez que les résultats seront dévoilés à la fin de la soirée.

Date : Le jeudi 23 janvier 2020 Heure : 20 h Lieu : Théâtre des Deux Rives

30, boul. du Séminaire Nord

Saint-Jean-sur-Richelieu

SOURCE Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Communiqué envoyé le 16 janvier 2020 à 09:13 et diffusé par :