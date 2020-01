Otodata Wireless Network Inc. obtient un financement de 7,5 millions de $ pour sa croissance auprès de CIBC Innovation Banking





CIBC Innovation Banking a le plaisir d'annoncer la conclusion d'un financement de capital de croissance de 7,5 M$ avec la société montréalaise Otodata Wireless Network Inc. (" Otodata "), dont le siège social est à Montréal. Ce capital servira à soutenir la diversification des produits et la croissance de l'entreprise en Amérique du Nord.

Fondée en 2008, Otodata conçoit, développe et fabrique des produits et des technologies de télédétection de pointe pour une multitude de secteurs qui utilisent des réservoirs de carburant et de lubrifiants. Le logiciel de surveillance unique qui accompagne le matériel permet à l'utilisateur de surveiller à distance ces types de réservoirs et fournit des données pertinentes, offrant aux clients la possibilité de prendre des décisions rentables pour leur entreprise.

" Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec CIBC Innovation Banking, " a déclaré André Boulay, président et PDG de la société. " Ce capital soutiendra notre croissance continue alors que nous travaillons à révolutionner le secteur de la surveillance à distance du niveau des réservoirs et à répondre aux besoins changeants des fournisseurs de carburant. "

Nous sommes fiers d'être le partenaire financier de choix d'Otodata, " a déclaré Eric Laflamme, directeur général, région du Québec pour CIBC Innovation Banking. " Nous avons été impressionnés par leurs produits et leur habileté à améliorer la capacité d'un client à offrir des niveaux de service plus élevés tout en réduisant ses coûts et en minimisant son empreinte écologique. Les avantages sont bien compris par le marché, tel que démontré par la croissance rapide et continue des ventes d'Otodata. "

À propos d'Otodata Wireless Network Inc.

Fondée en 2008 par André Boulay et Jason M. Gallovich, Otodata conçoit, développe et fabrique des systèmes primés de surveillance du niveau des réservoirs, un portail de gestion des stocks et une application mobile pour les fournisseurs de carburant en Amérique du Nord. La solution de surveillance unique et peu coûteuse d'Otodata rend le déploiement à grande échelle abordable pour tous les fournisseurs de carburant.

A propos de CIBC Innovation Banking

CIBC Innovation Banking offre des conseils stratégiques, des services de gestion de trésorerie et de financement aux entreprises novatrices nord-américaines. Ces services sont offerts à chaque étape de leur cycle d'affaires, du démarrage à la phase critique de croissance et au-delà. Avec des bureaux à Atlanta, Austin, Chicago, Denver, Menlo Park, Montréal, Reston, Toronto et Vancouver, l'équipe possède une vaste expérience et une solide approche de collaboration qui s'étend à l'ensemble des activités de activités de banque commerciale et des marchés financiers de la CIBC aux États-Unis et au Canada.

Communiqué envoyé le 16 janvier 2020 à 09:05 et diffusé par :