SEI annonce la nomination de Kendra Kaake au poste de directrice de la stratégie de placements au Canada





Les solutions de chef de placements externe approfondissent leur expertise pour soutenir les sociétés nord-américaines

TORONTO, 16 janvier 2020 /CNW/ - Société de placements SEI Canada (SEI Canada) a annoncé aujourd'hui la nomination de Kendra Kaake au poste de directrice de la stratégie de placements du Groupe institutionnel de SEI au Canada. Dans ce poste, madame Kaake fera partie de l'équipe nord-américaine de conseils institutionnels de la société qui élabore des solutions et des conseils de placements personnalisés. Elle travaillera avec les clients institutionnels établis au Canada.

« Madame Kaake apporte une riche expérience à l'équipe, et sa nomination démontre notre souci constant de satisfaire et d'anticiper les besoins de nos clients institutionnels », a déclaré Alfred Pierce, directeur général de l'équipe de conseils institutionnels pour l'Amérique du Nord de SEI. « Ses connaissances approfondies en investissement seront très utiles pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs d'investissement ainsi que leurs objectifs organisationnels, et nous nous réjouissons de sa contribution au succès continu de SEI. »

Avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des placements, madame Kaake se joint à SEI après avoir travaillé chez Russell Investments, où elle a été directrice des solutions de chef des placements externe pour les organismes à but non lucratif ainsi que directrice de la stratégie et de la recherche pour les clients. Elle était responsable de la prestation de services de consultation et de gestion des placements pour les clients institutionnels au Canada et aux États-Unis.

À propos du Groupe institutionnel de SEI

Le Groupe institutionnel de SEI est l'un des premiers et plus importants fournisseurs mondiaux de services de gestion des investissements délégués. La société offre des solutions intégrées de retraite, de soins de santé et sans buts lucratifs à plus de 475 clients dans 12 pays, au 30 septembre 2019. Nos solutions sont conçues pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, réduire les risques d'affaires et satisfaire leurs exigences de diligence raisonnable grâce à la mise en oeuvre de stratégies pour la gestion des régimes à prestations déterminées, les régimes à cotisations déterminées, les fondations et les fonds désignés par les conseils. Pour de plus amples renseignements, visitez seic.com/institutional-investors.

À propos de SEI Canada

SEI a fondé son service canadien en 1983, en offrant des techniques de gestion des actifs innovatrices pour les investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, SEI propose des solutions de conseils stratégiques et de gestion des placements intégrés pour aider les investisseurs institutionnels à atteindre leurs objectifs organisationnels et à satisfaire leurs responsabilités fiduciaires. Forte de ses connaissances spécialisées en matière de placement, SEI a commencé à offrir des solutions de placements aux investisseurs de détail par le biais de conseillers en placements en 1994. L'approche de placements propose des stratégies multigestionnaires, diversifiées mondialement, avec une préférence appropriée pour le pays d'origine pour les investisseurs de détail canadiens. Les stratégies axées sur les buts, les stratégies de répartition d'actifs stratégique et les Fonds de catégorie d'actifs de SEI sont offerts par le biais de relations avec des courtiers. Pour plus de renseignements, visitez seic.com/fr-CA.

