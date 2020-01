Medline Canada fait l'acquisition de Médi-Sélect





Le distributeur de matériel médical et dentaire accroît la présence de Medline au Québec

Northfield, Ill., le 16 janvier 2020 /CNW/ - Medline Industries, Inc. a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Médi-Sélect, un distributeur de matériel médical et dentaire situé dans la ville de Québec, qui se joindra aux opérations de Medline Canada. La transaction entièrement réglée avec des liquidités a été conclue le 15 janvier 2020 et permettra à Medline Canada de devenir chef de file sur le marché québécois.

Médi-Sélect demeurera une division indépendante de Medline Canada jusqu'en 2020, dirigée par le président actuel, Philippe Cantin, sous la responsabilité d'Ernie Philip, président de Medline Canada. Tous les employés en poste continueront d'assumer leurs rôles et responsabilités actuels.

« Médi-Sélect et Medline partagent le même souci envers la satisfaction de la clientèle, la flexibilité de la distribution et la culture d'entreprise », a déclaré Ernie Philip. « En regroupant ces deux entreprises familiales de soins de santé, nous serons en mesure de consolider un solide héritage de qualité et de service à la clientèle tout en créant plus de possibilités pour nos clients. »

Il s'agit de la deuxième acquisition de Medline au Québec depuis 2018, ce qui témoigne de la volonté grandissante de l'entreprise à investir et à se développer sur le marché canadien. Dufort et Lavigne, situé à Montréal, a été acquis par Medline en 2018, donnant ainsi à Medline accès à un réseau de distribution à travers le Canada pour la toute première fois.

Philip a ajouté que les ressources accrues de Medline et son réseau de distribution plus vaste devraient engendrer des synergies avec les opérations existantes de Dufort et de Lavigne et accélérer la croissance de la marque Medline sur le marché québécois.

« Nous sommes heureux de faire partie d'une entreprise qui ressemble beaucoup à la nôtre », a déclaré M. Cantin.

« Médi-Sélect bénéficiera de la stabilité opérationnelle à long terme d'une entreprise de niveau mondial tout en conservant ses activités, son équipe et sa culture. Il s'agit d'une situation gagnante pour nos entreprises et pour les professionnels de la santé locaux que Médi-Sélect approvisionne. »

À propos de Medline

Medline est une entreprise de soins de santé : un fabricant, un distributeur et un fournisseur de solutions visant à améliorer le rendement opérationnel du domaine des soins de la santé. Medline travaille à la fois avec les plus grands réseaux de soins de santé au pays ainsi qu'avec des établissements indépendants à travers le continuum de soins afin de fournir les ressources cliniques et de la chaîne d'approvisionnement nécessaires à la viabilité financière à long terme de la distribution de soins de haute qualité. Grâce à son envergure et à l'agilité de son entreprise familiale, Medline est en mesure d'investir dans ses clients à long terme et de leur offrir des solutions personnalisées. Le siège social est situé à Northfield, en Ilinois. Medline compte plus de 24 000 employés dans le monde entier, une flotte de près de 1 000 camions et est présent dans plus de 90 pays. Pour en savoir plus sur Medline, visitez le site www.medline.com.

À propos de Medline Canada

Medline Canada est en opération depuis 2006 et est maintenant une unité opérationnelle de Medline au chiffre d'affaires de 520 millions de dollars. Les 420 employés de Medline Canada, comptant plus de 100 représentants des ventes et des soins cliniques dévoués, desservent l'ensemble du continuum des soins à travers le Canada.

À propos de Médi-Sélect

Avec un service inégalé et une vaste sélection de produits de haute qualité, Médi-Sélect se distingue en tant que chef de file dans la vente et la distribution de produits dentaires et médicaux, auxquels nos chers clients font confiance. Nous collaborons étroitement avec des fabricants du monde entier en tant que distributeur de matériel médical et dentaire au Québec et dans l'Est du Canada. Nous nous efforçons de toujours innover dans toutes nos activités, en cherchant constamment à nous améliorer et à trouver des solutions afin de mieux servir les soins de la santé.

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/689293/Medline_Logo.jpg

SOURCE Medline

Communiqué envoyé le 16 janvier 2020 à 08:27 et diffusé par :