Les propriétaires de Centre d'achat déploient des moyens sans précédent pour innover afin de faire prospérer les meilleurs centres commerciaux du Canada





Une étude révèle que les futurs centres commerciaux deviendront à la fois des endroits «expérientiels» qui intégreront le «vivre, travailler, jouer et magasiner» afin d'attirer les clients en magasins.

MONTRÉAL, le 16 janv. 2020 /CNW/ - Les changements dans le paysage de la vente au détail au Canada et la forte concurrence de commerce en ligne ont ouvert de nouvelles avenues et d'intéressantes opportunités en matière d'innovation pour les propriétaires de centres commerciaux afin d'ajouter de la valeur, d'augmenter l'achalandage et de créer de nouvelles expériences de magasinage.

La quatrième édition de l'étude annuelle du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) révèle que la vente au détail continue de prospérer au sein des centres commerciaux. L'étude ses les centres commerciaux canadiens 2019 analyse les meilleurs centres commerciaux du Canada en fonction de la productivité annuelle par pied carré et du nombre annuel de visiteurs, en mettant l'accent sur la croissance des ventes d'une année à l'autre dans les 30 centres commerciaux les plus performants du Canada.

Les chiffres démontrent que la plupart des principaux centres du Canada ont vu leurs ventes au pied carré augmenter en 2019 par rapport à l'année précédente.

"Ce n'est un secret pour personne que le départ de certains grands détaillants a été marquant pour de nombreux centres commerciaux canadiens et certains ont même connu une réduction du nombre de visiteurs et de leurs revenus", a déclaré Diane J. Brisebois, présidente et chef de la direction, Conseil canadien du commerce de détail. " Cependant, les propriétaires immobiliers canadien ont été proactifs et ont trouvé des stratégies dynamiques afin d'attirer de nouveaux locataires tout en maintenant l'achalandage des consommateurs venant dans les centres commerciaux."

Les centres commerciaux les plus productifs au Canada



Pour la quatrième année consécutive, le centre commercial Yorkdale de Toronto est classé comme le centre le plus productif en termes de ventes annuelles au pied carré. S'il ne voit qu'une augmentation de 2% en 2020, il dépassera tout de même les 2 000 $ au pied carré par an, ce qui en fait la nouvelle « référence qualitative » pour les centres commerciaux au Canada .

est classé comme le centre le plus productif en termes de ventes annuelles au pied carré. S'il ne voit qu'une augmentation de 2% en 2020, il dépassera tout de même les 2 000 $ au pied carré par an, ce qui en fait la nouvelle « » pour les centres commerciaux au . Le CF Pacific Centre ( Vancouver ), le CF Eaton Centre de Toronto ( Toronto ), le Park Royal ( West Vancouver ) et le Southgate Centre ( Edmonton ) se classe parmi les cinq premiers parmi les centres commerciaux pour les ventes au pied carré.

), le CF Eaton Centre de ( ), le ( ) et le Southgate Centre ( ) se classe parmi les cinq premiers parmi les centres commerciaux pour les ventes au pied carré. Le Centre Eaton de Montréal se classe pour la première fois parmi les 30 centres commerciaux les plus productifs, avec une superficie de plus de 250 000 pieds carrés.

De plus en plus, des centres de divertissement et des restaurants de marque s'ajoutent au centre d'achats existants afin de stimuler et d'améliorer l'intégration de la composante communautaire, expérientielle et active des centres commerciaux.

Bon nombre des centres les plus productifs prévoient d'importants d'investissements au cours des 5 prochaines années, qui comprendront notamment des espaces résidentiels et des bureaux.

Centres commerciaux les plus fréquentés au Canada

Le CF Eaton Centre de Toronto demeure le centre commercial le plus fréquenté d'Amérique du Nord avec 52,3 millions de visiteurs annuels en 2019. En comparaison, le centre Ala Moana à Honolulu a accueilli 52 millions de visiteurs et le gigantesque Mall of America en banlieue de Minneapolis, 40 millions.

Sans surprise, les centres commerciaux des grandes régions métropolitaines dominent la liste des 30 endroits les plus productifs:

Grande région métropolitaine de Toronto (10 centres)

(10 centres) Vancouver/BC Lower Mainland (6 centres)

Grand Montréal (2 centres)

Calgary (2 centres)

(2 centres) Edmonton (1 centre)

(1 centre) Winnipeg (1 centre)

(1 centre) Ottawa (1 centre)

(1 centre) Québec (1 centre)

Les villes de Halifax (Nouvelle-Écosse), London (Ontario) et Waterloo (Ontario) héberge aussi un centre se classant parmi les 30 centres les plus fréquentés.

« La clé du succès des centres commerciaux les plus performants est leur capacité d'adapter et de promettre des expériences en constante évolution, ce qui stimule les consommateurs », a déclaré Diane Brisebois, présidente et chef de la direction, Conseil canadien du commerce de détail. « Les propriétaires investissent dans leurs centres commerciaux en y faisant des rénovations impressionnantes, qui attirent de nouveaux locataires commerciaux, en plus d'accueillir des marchés d'alimentation, des restaurants et une variété d'équipements non commerciaux tels que des bureaux, des parcs et des condos. Ce type de développer intégré a attiré plus de 100 marques internationales dans les centres commerciaux canadiens au cours des trois dernières années. »

L'étude fournit également un rapport détaillé sur les 10 principaux centres commerciaux du pays, y compris un aperçu de ce qu'ils y offrent, de leurs succès et de ce qui est prévu pour l'avenir, ainsi qu'un examen de plus de 40 projets majeurs à travers le pays. qui transformera radicalement le paysage des centres commerciaux canadiens au cours des 5, 10 et 20 + prochaines années. Pour télécharger le rapport complet, veuillez visiter: www.commercedetail.org/research/etude-sur-les-centres-commerciaux-canadiens-2019/

L'étude 2019 sur les centres commerciaux canadiens, parrainée par Engagement Agents, est une un des éléments de l'édition spéciale de Canadian Retailer: Physical Retail. Ce numéro spécial traite également des autres tendances de la vente au détail physique aujourd'hui. Pour télécharger une copie de l'édition spéciale du Canadian Retailer (en anglais seulement), veuillez visiter: retailcouncil.org/cdnretailer

