LimaCorporate inaugure son nouveau centre de recherche et d'innovation pour l'impression 3D et son laboratoire de tests et d'analyses de pointe (ATLAs)





UDINE, Italie, 16 janvier 2020 /PRNewswire/ -- LimaCorporate annonce l'ouverture officielle de nouveaux espaces entièrement dédiés à l'impression 3D et aux tests de pointe : Le Research & Innovation Center (centre R&I) et l'Advanced Laboratory for Testing and Analysis (ATLAs). Ces nouvelles installations se situent sur le campus du siège social de LimaCorporate à San Daniele del Friuli, Udine, en Italie, et couvrent une superficie de près de 1 000 mètres carrés.

Le centre R&I consiste en un pôle d'excellence qui s'appuiera sur son expertise dans l'impression 3D pour accélérer le développement de nouvelles solutions innovantes d'implants orthopédiques. Les données numériques recueillies lors du lancement de chaque série de production sont une source de données inestimables sur lesquelles s'appuie notre équipe de recherche. Le centre est opéré par une équipe de plus de 50 ingénieurs et abrite ce qui pourrait bien être l'avenir de l'orthopédie, où les matières premières rencontrent le monde numérique et sont transformées en implants finis, où les nouvelles technologies sont appliquées aux idées innovantes, et où l'histoire se fait par la remise en cause du statu quo.

ATLAs est au coeur de la vérification et de la simulation expérimentales de matériaux nouveaux et innovants, de processus de production et de solutions orthopédiques emblématiques du monde nouveau de compétences mécaniques et chimiques développées par LimaCorporate. Ces laboratoires sont l'« Atlas » de LimaCorporate, ils reflètent notre esprit innovant et pionnier, où de nouvelles méthodes de tests sont développées pour mieux évaluer les implants avant leur commercialisation. Toutes ces opérations sont exécutées via une application Web de type Industry 4.0 qui gère le laboratoire, avec un flux numérique complet d'activités et de données.

Ensemble, le centre R&I et ATLAs renforceront la collaboration entre tous nos départements et chirurgiens, en apportant leur soutien sur tous les aspects du développement de nouveaux produits. De plus, ces deux installations représentent de nouvelles opportunités pour l'orthopédie et les domaines industriels et universitaires, leur objectif étant de devenir un site d'intérêt pour les scientifiques, les chirurgiens et les partenaires potentiels.

LimaCorporate est une entreprise mondiale spécialisée dans les dispositifs médicaux. Elle fournit des solutions orthopédiques reconstructives et sur-mesure aux chirurgiens qui cherchent à améliorer la qualité de vie de leurs patients. Basée en Italie, Limacorporate s'est engagée à développer des procédures et des produits innovants permettant aux chirurgiens de sélectionner la solution idéale pour chaque patient. La gamme de produits de LimaCorporate s'étend de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres et leurs moyens de fixation.

