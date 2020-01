Les étudiants canadiens font en sorte que tous les gestes comptent en matière de santé mentale sur les campus à titre de partenaires de la campagne pour la Journée Bell Cause pour la cause 2020





Dans l'ensemble des provinces et des territoires, 227 établissements postsecondaires prennent part à la campagne annuelle Bell Cause pour la cause sur les campus afin de promouvoir la santé mentale chez les étudiants

Plus de 500 événements sont planifiés avant la Journée Bell Cause pour la cause, le 29 janvier

MONTRÉAL, le 16 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les étudiants de plus de 227 universités et collèges canadiens passeront à l'action pour contribuer à créer des changements positifs en matière de santé mentale dans le cadre du dixième anniversaire de la Journée Bell Cause pour la cause, le 29 janvier. Plus de 500 événements sur la santé mentale sont planifiés sur les campus avec le thème de cette année pour la campagne de sensibilisation de la Journée Bell Cause pour la cause : En santé mentale, tous les gestes comptent.

« Cette année, la campagne sur la santé mentale dans les établissements postsecondaires touchera plus de 1,7 million d'étudiants sur les campus à travers le pays, mentionne Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Alors que nous célébrons notre dixième édition de la Journée Bell Cause pour la cause, nous félicitons les étudiants pour leur leadership ainsi que pour leur prise d'action afin de bâtir des environnements psychologiques sécuritaires et sains sur les campus. »

La plupart des étudiants inscrits aux établissements d'études postsecondaires canadiens sont âgés de 24 ans et moins, la tranche démographique la plus à risque de développer des problèmes de santé mentale : 75 % des gens qui ont un trouble de santé mentale ont reçu leur diagnostic entre 16 et 24 ans.

La campagne postsecondaire Bell Cause pour la cause est née d'une initiative d'étudiants-athlètes dans 11 universités du Canada atlantique en 2016. La campagne rejoint maintenant les étudiants des universités et des collèges dans toutes les provinces et territoires et s'est élargie pour inclure des matchs universitaires et collégiaux ainsi qu'une vaste gamme d'événements allant de kiosques d'informations jusqu'à des journées « portes ouvertes » et conférences.

« Il y a quelques années, mon entraîneur de basketball a demandé à l'équipe si nous serions prêts à porter des tuques Bell Cause pour la cause sur le campus afin d'aider à mettre fin à la stigmatisation associée à la maladie mentale, explique Sascha Kappos, étudiant-athlète à l'université Dalhousie. Nous n'avions pas idée à ce moment des répercussions positives que cette simple action engendrerait. Aujourd'hui, les étudiants sont mieux renseignés au sujet des services de soutien, plus ouverts à parler de santé mentale et je dirais qu'ils démontrent une plus grande compassion. Je suis fier d'avoir été l'un des premiers à porter la tuque! »

« Nous sommes fiers de lever le drapeau de Bell Cause pour la cause le 29 janvier prochain, afin de mettre en évidence notre engagement continu à l'égard de la santé mentale et du bien-être des étudiants, explique Dr Wally Rude, registraire et doyen de la Gestion de l'effectif étudiant du Collège du Yukon. L'année dernière, les étudiants ont participé à Bell Cause pour la cause en partageant leurs stratégies en matière d'autosoins. Cette année, des étudiants partageront la responsabilité de la planification de tous nos événements. »

« Partout au Québec, les universités et les collèges travaillent à promouvoir la santé mentale et à sensibiliser les gens dans leurs collectivités, explique Éric Doré, directeur du Service aux étudiants de l'École Polytechnique de Montréal et nouveau président du Regroupement des directions universitaires des services aux étudiants du Québec. L'initiative Bell Cause pour la cause nous offre l'occasion de créer des liens avec les étudiants, de mettre en lumière les ressources offertes sur le campus et d'encourager une culture sans préjugé. »

« Ayant moi-même lutté contre la dépression tout au long de ma jeunesse et de ma vie de jeune adulte, je sais à quel point il est important de parler ouvertement et honnêtement des problèmes de santé mentale, déclare Santa Ono, président de l'Université de la Colombie-Britannique. Je souhaite que les élèves qui sont aux prises avec des difficultés sachent qu'il n'y a pas lieu d'avoir honte et que leur situation peut s'améliorer grâce à un soutien et à des conseils appropriés. Grâce à des programmes comme Bell Cause pour la cause, nous pouvons maintenant avoir un dialogue ouvert et honnête au sujet de la santé mentale. »

« Nous prévoyons des événements dans divers départements sur le campus, y compris la visite de conférenciers ayant eux-mêmes vécu des expériences et discutant des défis auxquels ils ont fait face, annonce Jacqueline Anderson, directrice adjointe, Bien-être et développement au Humber College. La campagne Bell Cause pour la cause est devenue un travail de collaboration commun de la part de la faculté, de l'administration et des étudiants pour créer un cercle de soutien, de dialogue et d'acceptation en matière de bien-être en santé mentale. »

Pour consulter la liste complète des universités et collèges participants, veuillez cliquer ici.

Norme de santé mentale nationale dans les établissements postsecondaires

Bell Cause pour la cause et La Fondation Rossy financent l'établissement d'une norme nationale pour la santé mentale des étudiants postsecondaires afin de mettre en place des pratiques exemplaires sur les campus du pays. Le travail sur les normes est mené par la Commission de la santé mentale du Canada.

« Je suis fière de travailler avec les communautés universitaires et collégiales afin d'aider à l'élaboration d'une norme nationale en vue de favoriser la santé mentale des étudiants, explique Jennifer Hamilton, directrice générale de l'Association des services aux étudiants des universités et collèges du Canada (ASEUCC). La norme continuera de stimuler l'élan positif en santé mentale que nous pouvons observer sur les campus à travers le pays. »

Joignez-vous à la conversation lors de la Journée Bell Cause pour la cause!

Le 29 janvier, Bell versera 5 cents au profit de programmes canadiens en santé mentale pour chacune des interactions ci-dessous, et cela, sans que les participants n'aient à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet et de téléphonie.

Appels : Chaque appel mobile et interurbain effectué par les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell.

Texter : Chaque message texte envoyé par les clients des services sans fil de Bell.

Twitter : Chaque tweet et rediffusion de tweet utilisant le mot-clic #BellCause et présentant l'émoji spécial Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Twitter.com/Bell_Cause .

Facebook : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur la page Facebook.com/BellCausePourLaCause et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause.

Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Instagram.com/bell_cause .

Snapchat : Chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause.

YouTube : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse YouTube.com/BellCanada .

En 2019, la Journée Bell Cause pour la cause a généré 145 442 699 messages sur toutes les plateformes, gonflant ainsi le financement de Bell pour la santé mentale d'un montant supplémentaire de 7 272 134,95 $. Depuis la première Journée Bell Cause pour la cause en 2011, les Canadiens et des personnes de partout à travers le monde ont envoyé au total plus d'un milliard de messages au profit de la santé mentale. Cela fait grimper l'engagement total de Bell à 100 695 763,75 $, incluant le don initial de 50 millions de $ de l'entreprise lors du lancement de Bell Cause pour la cause en 2010.

Déjà le mot-clic canadien le plus utilisé à ce jour, #BellLetsTalk a été encore une fois le mot-clic le plus populaire sur Twitter au Canada et à l'échelle mondiale en 2019. La vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause a été partagée plus que tout autre tweet au Canada.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause repose sur quatre grands piliers d'intervention : Lutte contre la stigmatisation, Soins et accès, Recherche et Leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 000 organismes offrant des services en santé mentale dans chaque région du Canada, y compris des hôpitaux, à des universités et à d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

