L'après-cancer : comment gérer son retour au travail ou aux études?





MONTRÉAL, le 16 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Avec un diagnostic de cancer vient l'incertitude quant à la poursuite de ses études ou de son travail. Et une fois cette épreuve passée, un retour à la vie active peut s'avérer stressant.

Comment parler de son absence à ses collègues? Quel rythme de travail adopter? Comment reprendre ses études quand on ressent encore la fatigue des traitements?

Notre nouveau dossier thématique sur le portail du Programme à Félix répond à toutes ces questions et bien d'autres.

L'équipe Info-cancer de la Fondation québécoise du cancer, composée d'infirmières expérimentées en oncologie et de documentalistes, répondent aux principales interrogations de ces jeunes qui doivent vivre cette situation stressante à un moment où la maladie a chamboulé tous leurs repères.

Ce dossier vise à aider les jeunes adultes à mieux entamer un retour à la vie active et leur fournit les meilleures ressources disponibles pour s'y préparer.

En effet, la rubrique comprend également un grand nombre de références d'ouvrages et d'articles traitants plus profondément des différents points abordés.

Depuis sa création en 2016, le portail du Programme à Félix, cancer15-39.com, continue de grossir, avec de nouveaux dossiers d'informations ajoutés chaque année, pour toujours répondre aux besoins grandissants des jeunes et de leurs proches touchés par un cancer.

Avec des informations pertinentes et ciblées, des outils et des conseils pratiques axés sur leur réalité, le portail répond ainsi à leurs interrogations spécifiques, bien souvent différentes de celles d'autres groupes d'âge.

Dans ce cadre, des jeunes adultes atteints sont régulièrement consultés concernant notamment le choix et le ton des sujets à traiter.

En 2019, ce sont plus de 20 000 personnes qui ont visité le portail dont la majorité d'entre elles ont entre 25 et 34 ans.



À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis 40 ans, la Fondation québécoise du cancer oeuvre à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses centres régionaux de Montréal, Québec, Estrie, Outaouais et Mauricie, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

Services Info-cancer : 1 800 363-0063 | cancerquebec.com | Facebook : fqcancer

Fièrement accréditée Engagement qualité.

SOURCE Fondation québécoise du cancer

Communiqué envoyé le 16 janvier 2020 à 07:30 et diffusé par :