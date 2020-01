Mise à jour sur l'usine de graphène





MONTRÉAL, 16 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (ci-après nommée : « NanoXplore » ou la « Société ») (TSX-V : GRA et OTCQX : NNXPF) est heureuse de présenter une mise à jour des opérations de son usine de graphène à Montréal (Ville St-Laurent), province de Québec, incluant :



Mise à jour du projet de construction de la nouvelle usine de graphène;

Mise à jour sur les dépenses en capital (CapEx);

Mise à jour sur les coûts de production (OpEx); et

Mise à jour commerciale sur le graphène.

Mise à jour du projet de construction de la nouvelle usine de graphène

La nouvelle usine de production de graphène de NanoXplore (située au 4500 boulevard Thimens, Montréal (Ville St-Laurent), province de Québec) est située dans un bâtiment existant de 70 000 pieds carrés. Tous les principaux équipements ont été livrés et installés à leur emplacement physique au sein du bâtiment. Les connexions mécaniques et électriques des équipements sont en cours de réalisation et devraient être finalisées au début du mois de février. Hydro-Québec a fourni tous les besoins en électricité pour la production commerciale de notre usine d'une capacité de 4 000 tonnes métriques/an de graphène. La nouvelle usine de graphène sera entièrement automatisée, comportant un système de fabrication flexible et connecté.

L'établissement deviendra également le nouveau siège social de NanoXplore à compter du 20 janvier 2020. Des rénovations importantes ont été effectuées pour héberger tous les employés actuels et futurs des groupes corporatifs et « technologie du carbone » de la Société. Parallèlement à des ajouts à notre équipe de production, des postes corporatifs clés ont également été pourvus pour faciliter la croissance de NanoXplore, y compris, sans s'y limiter, l'embauche d'un directeur global - informatique et d'une directrice globale - RH.

M. Rocco Marinaccio, chef de l'exploitation de NanoXplore, a déclaré:

« Les derniers six mois ont été une période extrêmement occupée pour l'équipe des opérations, mais je suis ravi d'annoncer que tous les principaux équipements pour notre initiative commerciale de 4 000 tonnes métriques/an de graphène ont été livrés, que nous respectons les délais et que nous sommes sous le budget pour le projet. L'accent sera désormais mis sur l'intégration de l'équipement avec une mise en service qui débutera en février de cette année. Il s'agit d'un jalon important pour la Société, et je profite de cette occasion pour remercier personnellement tous nos employés pour leur travail acharné et leur engagement et nos partenaires contractuels pour leur assistance. »

Mise à jour sur les dépenses en capital (CapEx)

NanoXplore est heureuse de confirmer que les dépenses en capital associées à la construction de l'usine de production de graphène demeurent inférieures au budget initialement prévu. Ce budget inclut, sans s'y limiter, tous les coûts associés à l'achat et à la livraison d'équipements, aux modifications du bâtiment, à l'équipement auxiliaire, aux pièces de rechange et à l'automatisation. La mise en service de l'usine débutera en février 2020 et le début de la pleine production commencera à compter du mois d'avril.

Mise à jour sur les coûts de production (OpEx)

La Société a annoncé précédemment que la nouvelle configuration de son usine de graphène a été entièrement optimisée. Cette optimisation permettra à NanoXplore de construire sa ligne de production de graphène de 4 000 tonnes métriques/an dans un espace beaucoup plus restreint que celui initialement prévu. Cela permettra à la Société d'utiliser l'espace inutilisé à d'autres fins, comme l'entreposage, le composé de plastique et l'ajout d'une autre ligne de production de graphène. Parallèlement à l'installation de l'équipement, nous prévoyons recevoir notre première livraison de graphite naturel à petite paillette pour la mise en service de l'usine à la fin de janvier 2020.

La Société a également réussi à solidifier la conception technique de son processus exclusif de production par lots de 4 000 tonnes métriques/an de graphène. Ce module de production peut désormais être facilement reproduit pour tout projet d'expansion futur. Ces décisions ont été prises afin de minimiser les coûts reliés à l'ingénierie des futures lignes de production et d'éviter tout risque potentiel lié à l'accroissement des activités. Cette standardisation de la ligne de production se traduira par une adaptation plus rapide dans les futurs ajouts de lignes de production de graphène et permettra à NanoXplore de répondre rapidement aux demandes du marché.

Mise à jour commerciale sur le graphène

L'équipe des ventes de NanoXplore continue de faire des progrès importants alors que le graphène devient une solution viable pour les applications commerciales à volume élevé. L'objectif de la Société est de remplacer les additifs à base de carbone actuels sur le marché des thermodurcissables et thermoplastiques, en proposant des produits et des solutions standardisés sous forme de poudre et de formulation. Les efforts de la Société se concentreront désormais sur l'obtention de bons de commande pour nos produits de graphène au cours des six prochains mois. NanoXplore continue de collaborer avec de grands équipementiers (OEM) et des partenaires potentiels dans diverses industries, telles que les produits industriels, l'automobile, les fils et câbles, les tuyaux, les emballages et les articles de sport, afin de fournir une solution améliorée par rapport à celle des additifs traditionnels.

La capacité de NanoXplore de fournir un volume industriel de graphène à un coût abordable est la clé qui ouvre la voie au développement du marché du graphène, le faisant passer d'un marché « technology-push » à un marché « market-pull ». Ce virage est déjà en cours et aidera au succès des efforts de commercialisation déployés par la Société.

À propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore est une entreprise de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels. Nous fournissons aussi des produits thermoplastiques standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l'emballage et de l'électronique, ainsi que dans d'autres secteurs industriels. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal, Québec. NanoXplore possède des usines de fabrication en Amérique du Nord et en Europe.

