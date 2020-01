Des objectifs ambitieux en matière d'écoresponsabilité pour Frank And Oak





MONTRÉAL, le 16 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La marque de mode et de style de vie Frank And Oak démarre l'année 2020 avec un engagement accru en faveur du développement durable avec l'annonce de ses nouveaux objectifs en matière d'écoresponsabilité à atteindre d'ici 2022. Ces cinq objectifs ambitieux renforcent l'engagement de la marque à réduire son impact sur la planète en mettant l'accent sur l'utilisation de matériaux recyclés, et en misant sur les sources d'énergie renouvelables et les compensations de carbone pour neutraliser son empreinte environnementale.

Récemment certifié B Corporation® (2019), Frank And Oak se consacre à la durabilité environnementale et sociale. Les entreprises certifiées B Corporation® répondent aux normes les plus élevées de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité. Elles sont légalement tenues de prendre en compte l'impact de leurs décisions sur leurs travailleurs, leurs clients, leurs fournisseurs, la communauté et l'environnement.

«?La crise climatique est une question qui est très importante pour nous chez Frank And Oak. Au cours des dernières années, nous avons été en mesure d'être agiles et innovants pour adapter nos pratiques commerciales afin de mieux servir notre planète, ainsi que notre communauté?», explique Ethan Song, PDG et cofondateur de Frank And Oak. «?Bien que nous ayons fait des progrès majeurs, nous reconnaissons qu'il y a encore beaucoup à faire alors que la crise climatique continue de s'aggraver. Nous nous sommes donc fixé des objectifs aussi ambitieux, afin de demeurer intègre envers notre mission, notre engagement et notre communauté.

L'entreprise montréalaise a défini cinq objectifs écoresponsables qui consistent à éliminer l'utilisation de matières vierges et à accroître les pratiques durables en matière d'énergie et d'exploitation. Ces cinq objectifs sont les suivants :

Zéro plastique vierge

D'ici 2022, Frank And Oak à pour objectif de retirer le plastique vierge de sa chaîne d'approvisionnement. La première étape vers cet objectif est actuellement en cours, puisque la marque entame sa transition vers des sacs compostables pour l'expédition, faits exclusivement à base de plantes, en plus d'éliminer les emballages d'expédition excédentaires.

D'ici 2022, Frank And Oak à pour objectif de retirer le plastique vierge de sa chaîne d'approvisionnement. La première étape vers cet objectif est actuellement en cours, puisque la marque entame sa transition vers des sacs compostables pour l'expédition, faits exclusivement à base de plantes, en plus d'éliminer les emballages d'expédition excédentaires. Zéro polyester vierge

Frank And Oak utilisera uniquement des fibres de polyester recyclées pour fabriquer les revêtements extérieurs, les étiquettes et autres itérations de tissu afin d'éliminer l'usage de polyester vierge de sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2022.

Frank And Oak utilisera uniquement des fibres de polyester recyclées pour fabriquer les revêtements extérieurs, les étiquettes et autres itérations de tissu afin d'éliminer l'usage de polyester vierge de sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2022. Compensation à 100 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) de portée 1

Frank And Oak augmentera ses collaborations avec des partenaires locaux et internationaux afin de réduire le kilométrage logistique et de compenser les GES émis vers la fin de l'expédition. D'ici 2022, Frank And Oak poursuivra ses activités de compensation afin d'inclure tous les marchés dans lesquels elle opère.

Frank And Oak augmentera ses collaborations avec des partenaires locaux et internationaux afin de réduire le kilométrage logistique et de compenser les GES émis vers la fin de l'expédition. D'ici 2022, Frank And Oak poursuivra ses activités de compensation afin d'inclure tous les marchés dans lesquels elle opère. Accroître notre utilisation d'énergies renouvelables

Frank And Oak prévoit d'alimenter son siège social, son entrepôt et ses magasins en énergie 100 % renouvelable d'ici 2022. Les nouvelles installations disposeront de sources d'énergie verte, de compteurs d'eau et de systèmes de gestion des déchets intégrés dans leurs plans de construction.

Frank And Oak prévoit d'alimenter son siège social, son entrepôt et ses magasins en énergie 100 % renouvelable d'ici 2022. Les nouvelles installations disposeront de sources d'énergie verte, de compteurs d'eau et de systèmes de gestion des déchets intégrés dans leurs plans de construction. Encourager l'élimination complète des déchets

Frank And Oak continuera également à travailler avec des partenaires locaux en vue d'utiliser des meubles d'occasion ou fabriqués de manière écoresponsable dans tous les magasins Frank And Oak et au siège social de la marque. La philosophie "zéro déchet" de Frank And Oak sera appliquée à travers l'entreprise en offrant aux employés une formation, des initiatives de défi zéro déchet et des matériaux réutilisables. Son bureau chef est également certifié équitable permettant à ses employés d'avoir des habitudes de vie responsable pendant les heures de travail.

Face à la crise climatique, Frank And Oak reconnaît l'urgence de faire sa part et la nécessité de s'unir en tant qu'individus pour apporter de réels changements dans les communautés locales et à l'échelle mondiale. Ces objectifs ambitieux en matière d'écoresponsabilité serviront de feuille de route à la marque au cours des deux prochaines années, alors qu'elle continuera d'innover dans ses produits et ses activités afin d'assurer un avenir plus durable et plus favorable à l'environnement.

À propos de Frank And Oak

Alliant style, design et technologie depuis sa création en 2012, Frank And Oak propose des collections de vêtements et d'accessoires pour hommes et femmes, conçus avec soin et adaptés au style de vie de ses clients. Présente sur le Web et dans 21 boutiques au Canada, la marque offre une expérience en ligne personnalisée à des centaines de milliers de membres, dépassant son rôle de détaillant pour réinventer l'expérience client. Inspirée par une pensée éthique et tournée vers l'avenir, Frank And Oak défend les valeurs d'équité, de diversité et d'inclusion et s'efforce de les promouvoir dans ses communautés. Frank And Oak est certifiée B Corporation®, répondant aux normes les plus élevées de performance sociale et environnementale, de transparence publique et de responsabilité légale dans l'industrie.

Pour plus d'information, visitez FrankAndOak.com

Instagram : @frankandoak et @frankandoakwomen

SOURCE Frank And Oak

Communiqué envoyé le 16 janvier 2020 à 07:13 et diffusé par :