Monogram dévoile deux nouvelles collections de luxe





La marque d'électroménagers de prestige présente les collections Minimaliste et Expression,

soulignant un savoir-faire remarquable et un design élégant et contemporain.

TORONTO, le 16 janv. 2020 /CNW/ - Monogram a dévoilé une gamme réinventée d'électroménagers de prestige au Canada dans le cadre de ses deux nouvelles collections distinctes : Minimaliste et Expression. La marque de luxe a travaillé en étroite collaboration avec des concepteurs de renom pour conférer une allure harmonieuse et contemporaine à ces nouvelles collections grâce à une qualité d'exécution exceptionnelle, des matériaux soigneusement sélectionnés et une attention portée à chaque détail.

« Les collections Minimaliste et Expression de Monogram reflètent une transformation de la marque vers un style élégant et contemporain. Monogram demeure toutefois fidèle à ses grandes priorités que sont la qualité d'exécution et la performance, explique Bob Park, chef des marques chez GE Appliances Canada. Ces nouvelles collections incarnent une tendance en design de plus en plus observée dans les cuisines de luxe - un mouvement vers une allure impeccable et épurée. »



Dans le cadre des célébrations pour le lancement de la collection Minimaliste, Monogram a collaboré avec le studio d'architecture primé PARTISANS pour concevoir une installation unique au Interior Design Show (IDS) à Toronto, lequel se déroule du 16 au 19 janvier 2020. L'installation permettra de dévoiler la gamme d'électroménagers Minimaliste de Monogram dans une cuisine entièrement en verre créée sur mesure. Pour donner vie aux possibilités de conception infinies de la collection, le kiosque proposera également un programme de réalité virtuelle intégré, élaboré par Norm Li, un concepteur de contenu visuel renommé. L'élément de visualisation interactive utilisera une technologie de pointe pour permettre aux visiteurs du kiosque de faire des choix parmi une vaste sélection de finis et d'environnements pour la cuisine. Par la suite, ceux-ci pourront observer leurs choix recréés dans l'installation.

« Nous cherchons toujours à collaborer avec des partenaires qui n'ont pas peur de repousser les limites dans leur domaine respectif pour créer quelque chose de vraiment unique. C'est exactement ce que fait Monogram, une marque d'électroménagers de luxe, explique Pooya Baktash, un des trois cofondateurs de PARTISANS, les deux autres étant Alexander Josephson et Jonathan Friedman. Le désir de Monogram de miser sur un savoir-faire et un design exceptionnels ainsi que son goût marqué pour l'innovation de pointe correspondent à tout ce que nous apprécions chez PARTISANS. »

À propos des nouvelles collections de Monogram

Les deux nouvelles collections conviennent à tous les styles et reflètent les tendances de l'heure en matière de cuisines luxueuses - les combinaisons de métaux, une quincaillerie élégante et épurée ou dissimulée - ainsi qu'un désir d'harmoniser la cuisine avec le reste de la maison.

La collection Minimaliste se distingue par un design épuré et des métaux usinés avec précision pour créer une esthétique minimale et contemporaine, tout en restant fonctionnelle. Cette collection pousse encore un peu plus loin l'utilisation des bords modernes et des lignes homogènes grâce aux cadres en métal travaillés avec précision et à la visibilité accrue à l'intérieur. Les grandes surfaces vitrées, l'installation encastrable, les écrans interactifs à cristaux liquides et les portes du four à ouverture par pression éliminent tout besoin de quincaillerie inutile.





La collection Expression regorge d'esthétisme professionnel avec un fini étincelant en acier inoxydable, des poignées audacieuses de pleine largeur et de riches écrans graphiques interactifs à cristaux liquides. Le très grand hublot et d'imposants boutons aux accents de laiton harmonisent l'ensemble du design. La collection Expression est le mélange parfait de tradition et de modernité.

Les nouvelles collections de Monogram seront offertes chez des détaillants partout au Canada et seront présentées au Centre de conception Monogram à compter de mars 2020.

À propos de Monogram®

Depuis plus de 30 ans, la marque d'électroménagers de prestige Monogram est synonyme de qualité d'exécution impeccable et de conception élégante. Grâce à son contrôle de la qualité inspiré des artisans et à son engagement indéfectible envers l'innovation, Monogram offre aux consommateurs avertis des solutions uniques pour la cuisine.

Pour en savoir plus à propos de Monogram : www.monogram.ca

Instagram :@monogramcanada

Facebook :@monogramcanada

Twitter : @monogramcanada

SOURCE Monogram Canada

Communiqué envoyé le 16 janvier 2020 à 07:00 et diffusé par :