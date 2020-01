/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Jean Boulet fera l'annonce d'un soutien financier à AddÉnergie/

La marque de mode et de style de vie Frank And Oak démarre l'année 2020 avec un engagement accru en faveur du développement durable avec l'annonce de ses nouveaux objectifs en matière d'écoresponsabilité à atteindre d'ici 2022. Ces cinq objectifs...

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à un point de presse au cours duquel il procédera à l'annonce d'un soutien...

Son Excellence Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d'Abu Dhabi et Commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats Arabes Unis, a décerné des prix aux 10 lauréats du prix Zayed pour la durabilité, avec la participation d'un...